اول ذی الحجه در یزد روز ازدواج نامگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، کارشناس ازدواج سازمان ملی جوانان استان یزد، پیش از ظهر امروز در دومین نشست ستاد سمن های فعال استان یزد اظهار داشت: اشتغال و ازدواج هم اکنون از دغدغه های بزرگ جوانان و خانواده های آنهاست از این رو نامگذاری این روز به نام روز ازدواج و انجام برنامه ریزیهای متعدد برای ازدواج آسان می تواند راهگشا باشد.

محمد شریفی افزود: اول ذی الحجه که امسال با دهم آذرماه مصادف شده است، سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) است و الگو برداری از زندگی این دو بزرگوار راه های ازدواج را برای جوانان تسهیل خواهد کرد.

در این نشست که با حضور دبیران بیش از 12 سمن در محل سازمان جوانان استان یزد برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر، تشکیل و به روز رسانی شبکه فعالان ازدواج و تنظیم آیین نامه داخلی برای این ستاد به تصویب رسید.

تعریف چارچوب مشخص برای ستاد ازدواج استان یزد، نامگذاری اول ذی الحجه به نام روز ازدواج، برگزاری نمایشگاه و تعریف کار و تقسیم آن بین ستادهای مختلف از دیگر مصوبات این نشست بود.