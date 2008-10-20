افزایش امنیت غواصان با استفاده از ابزاری جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابزار قواصی جدیدی توسط مهندسان دانشگاه اکلند طراحی شده است که می تواند در حفظ امنیت غواص ها موثر بوده و غواصی را به ورزشی ایمن تر تبدیل کند.

این محققان موفق به ساخت سیستم رایانه ای شده اند که قادر به تطبیق نیروی بالا برنده (Buoyancy) غواص با میزان عمق در صورت بروز سانحه خواهد بود.

به اعتقاد آنها مهمترین امر برای غواصانی که در زیر آب به سر می برند کنترل نیروی بالابرنده بوده که معمولا این امر به وسیله آزاد سازی یا افزایش میزان هوا در جلیقه کنترل نیروی بالا برنده که توسط قواص پوشیده می شود، صورت می گیرد. در این صورت غواص هنگامی که قصد بیرون آمدن از آب را داشته باشد به حجم هوای این جلیقه افزوده و در صورت نیاز به پایین رفتن، هوای درون آن را آزاد می کند.

در صورتی که این تطبیق با عمق به درستی صورت نگیرد، امکان خروج یا به عمق رفتن غواص با شدتی زیاد وجود داشته که می تواند نتایج ناگواری از جمله جراحت های جدی و در گاهی اوقات مرگ را برای وی در پی داشته باشد.

به گفته محققان ابزار غواصی الکترونیکی جدید به جلیقه کنترل کننده نیرو متصل شده و حرکات غواص را هنگامی که زیر آب قرار دارد، کنترل می کند. این دستگاه با بررسی حرکات غواص به صورت اتوماتیک نیروی شتاب غواص را در شرایط قرار گیری در عمق های خطرناک و یا شتاب بالا تنظیم کرده و به غواص این قابلیت را می دهد عمق شنای خود را ثابت نگه دارد.

بر اساس گزارش زی نیوز، این دستگاه جدید در آزمایشگاه و در عمق 4.7 متری مورد آزمایش قرار گرفته و قابلیت خود را در حفظ و تثبیت نیروی بالا برنده به اثبات رسانده است.