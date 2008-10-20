سامانه پرداخت قبض 1818 در یزد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، با راه اندازی این سامانه، مشترکان تلفن همراه، ثابت، برق، آب و ... که دارای شماره حساب بانکی در شبکه بانکی شتاب باشند، می توانند بدون مراجعه به بانک و تنها از طریق تماس با شماره تلفن 1818 قبوض خود را پرداخت کنند.

در حال حاضر تنها سامانه پرداخت تلفنی بانک صادرات بر روی این سامانه فعال است و در آینده ای نزدیک کلیه بانکهای عضو شتاب به این سامانه خواهند پیوست.

بانکهای رفاه، سپه، ملت، ملی، تجارت و ... از بانکهایی هستند که تا پایان سال جاری به سامانه 1818 می پیوندند.