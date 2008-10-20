  1. استانها
  2. همدان
۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۸:۰۹

سامانه پرداخت قبض 1818 در یزد راه اندازی شد

یزد - خبرگزاری مهر: سامانه 1818 پرداخت قبوض به منظور رفاه حال شهروندان در یزد راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، با راه اندازی این سامانه، مشترکان تلفن همراه، ثابت، برق، آب و ... که دارای شماره حساب بانکی در شبکه بانکی شتاب باشند، می توانند بدون مراجعه به بانک و تنها از طریق تماس با شماره تلفن 1818 قبوض خود را پرداخت کنند.

در حال حاضر تنها سامانه پرداخت تلفنی بانک صادرات بر روی این سامانه فعال است و در آینده ای نزدیک کلیه بانکهای عضو شتاب به این سامانه خواهند پیوست.

بانکهای رفاه، سپه، ملت، ملی، تجارت و ... از بانکهایی هستند که تا پایان سال جاری به سامانه 1818 می پیوندند.

کد مطلب 768735

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها