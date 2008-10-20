247 میلیون نفر در جهان به مالاریا مبتلا هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بننتی با اشاره به اینکه هر ساله 881هزار نفر از مبتلایان به این بیماری در جهان فوت می کنند، افزود: بر اساس تحقیقات به عمل آمده آفریقا یکی از مناطقی بوده که شمار زیادی از این مبتلایان را در خود جای داده است.

وی گفت: در عین حال در مناطق مدیترانه شرقی نیز براساس تحقیقات سازمان بهداشت جهان ( WHO ) هشت میلیون مورد مبتلا به مالاریا وجود دارد که هرساله در این مناطق نیز 38هزار نفر در پی ابتلا به این بیماری می میرند.

نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران همچنین تصریح کرد: برای جلوگیری از شیوع این بیماری در ایران و کشورهای همسایه آن نیز برنامه هایی تنظیم شده که مورد حمایت سازمان بهداشت جهانی نیز قرار دارد که باید در کشورهای هم مرز ایران نیز به صورت هماهنگ اجرا شود.

بننتی ادامه داد: در این خصوص باید یک نظام مشارکتی تبادل اطلاعات بین کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان شکل بگیرد تا اطلاعات و تجربیات این کشورها در حوزه تشخیص و کنترل بیماری مالاریا بین یکدیگر مبادله شود.