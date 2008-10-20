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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۸:۳۱

سه میلیارد ریال به تجهیز فضاهای آموزشی دانشگاهها در یزد اختصاص یافت

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای استان یزد از اختصاص سه میلیارد ریال اعتبار به تجهیز فضاهای آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی این استان خبر داد.

حمید اکبرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: اداره فنی حرفه ای استان یزد هم اکنون آمادگی دارد این اعتبار را برای هر یک از دانشگاههای دولتی، آزاد، غیرانتفاعی و ... که فضایی به آموزش مهارتهای فنی دانشجویان اختصاص دهند، هزینه کند.

وی افزود: این طرح با هدف ارائه آموزشهای فنی و مهارت آموزی به دانشجویان اجرا می شود و در صورت اجرای موفق آن، دانشجویان پس از فارغ التحصیلی از مهارتهای فنی نیز بهره مند خواهند بود.

اکبرنژاد همچنین خاطرنشان کرد: توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای به منازل مردم و اصناف نیز به طور قطع بهره وری و بهره دهی این آموزشها را افزایش می دهد و در این راستا سازمان فنی حرفه ای برای آموزش رایگان مردم هیچ محدودیتی ندارد.

وی تصریح کرد: با فراگیری آموزشهای فنی و حرفه ای در میان اقشار مختلف مردم به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهها، نرخ بیکاری به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

اکبرنژاد عنوان کرد: هم اکنون نیز به جرات می توان گفت آمار بیکارانی که از مهارتهای فنی و حرفه ای برخوردارند در یزد نزدیک به صفر است.

کد مطلب 768738

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