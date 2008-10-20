عدم توجه به "مهارت فرآیندی" علت شیوع آسیب های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی یزدان پناه ظهر دوشنبه در نخستین همایش علمی ورزشی نقش ورزش در افزایش بهره وری کارکنان و کاهش استرس های شغلی در ساری افزود: با اقدام و تصمیم غلط استراس های فردی افزایش می یابد.

وی خاطر نشان کرد: منش دلیل خواهی یکی از منش های موفق فکری بوده و این در حالیست که قضاوت های عجولانه و بی مورد سبب ایجاد استرس بیشتر در افراد می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران با اشاره به اینکه میانبرها همیشه نشانه موفقیت و خلاقیت نبوده و خطرزا است، تصریح کرد: بسیاری از بیماری های موجود در جامعه ناشی از استرس های بی مورد است.

یزدان پناه با بیان اینکه یکی از دلایل عدم موفقیت در نظام تربیت بدنی کشور به واسطه عدم استفاده کاربردی و پژوهشی در عرصه ورزش است یادآور شد: با بدی های زندگی جنگیدن خود استرس زا است.

این مسئول با اعلام این مهم که افرادی که به دنبال یافتن نقاط مثبت و صحیح هستند هیچگاه به استرس دچار نمی شوند، گفت: بد اندیشیدن و بد فکر و عمل کردن در جامعه خطرات دارد.

وی اذعان داشت: یکی از دلایل افزایش استرس های موجود در جامعه به واسطه جنگیدن با بدی های زندگی است.