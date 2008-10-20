میزان سرمایه گذاری صنعتی در گیلان470 درصد رشد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رئیس سازمان صنایع ومعادن گیلان ظهر دوشنبه در بازدید از واحدهای صنعتی استان در رشت، افزود: هم اکنون 750 طرح نیمه تمام صنعتی و تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالایی 40 درصد در استان وجود دارد که با بهره برداری از این واحد ها، صنعت استان متحول می شود.

وی همچنین از راه اندازی ذوب بیلت در استان خبر داد و گفت: با بهره برداری این واحد در سال آینده، گیلان در زمینه تولید فولاد جزو پنج استان اول کشور می شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن گیلان با اشاره به اینکه فولاد به عنوان صنایع مادر است، گفت: در حال حاضر 100هزار تن واحد ذوب در استان وجود دارد که با راه اندازی ذوب بیلت میزان تولید فولاد خام استان شش برابر خواهد شد.

اصغریان با اعلام اینکه کشاورزی برای صنعت یک مزیت است نه محدودیت، خاطرنشان کرد: صنایع تبدیلی و فرآوری پائین دستی مربوط به کشاورزی دارای اولویت ها و مزیت های فراوانی است.

وی ادامه داد: گیلان دارای محصولات استراتژیکی همچون برنج، چای، زیتون، فندق، مرکبات، بادام زمینی و ... است و اگر به فرآوری، صنایع تبدیلی و تکمیلی این محصولات توجه شود ضمن اشتغالزایی فراوان، اقتصاد کشاورزی استان نیز پویا می شود.