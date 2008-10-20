به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حسننژاد بعد از ظهر دوشنبه در جلسه نهضت قرآن آموزی مازندران در ساری افزود: طرح نهضت قرآنآموزی در رشتههای قرائت، مفاهیم، روخوانی و روانخوانی در مازندران نیز اجرا میشود.
وی با اشاره به اینکه دارالقرآنالکریم مازندران در سال 86 رتبه نخست فعالیتهای قرآنی را در کشور کسب کرد، افزود: این 30 هزار قرآن آموز در مقطع سنی زیر 15 سال و بالای 15 سال آموزشهای لازم را فرا میگیرند.
حسننژاد خاطرنشان کرد: طرحهای مصباح الهدی و نورالهدی که ابتکار آن به مازندران تعلق دارد در سطح آموزشگاههای مقاطع راهنمایی و متوسطه مازندران در حال اجرا است.
مسئول آموزش دارلقرآنالکریم اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران از برگزاری جشنواره منتخبان طرح تفسیر قرآن با عنوان بینات و نسیم حیات در شش ماهه دوم سال جاری خبر داد و بیان کرد: از تمامی منتخبان این طرح در مراسمی تجلیل میشود.
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