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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۲

30 هزار نفر در مازندران مشغول فرا‌گیری آموزه‌های قرآنی هستند

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول آموزش دارالقرآن‌ الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران از تحت آموزش بودن 30 هزار نفر در مراکز قرآنی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حسن‌نژاد بعد از ظهر دوشنبه در جلسه نهضت قرآن آموزی مازندران در ساری افزود:  طرح نهضت قرآن‌آموزی در رشته‌های قرائت، مفاهیم، روخوانی و روانخوانی در مازندران نیز اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دارالقرآن‌الکریم مازندران در سال 86 رتبه نخست فعالیت‌های قرآنی را در کشور کسب کرد، افزود: این 30 هزار قرآن آموز در مقطع سنی زیر 15 سال و بالای 15 سال آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند.

حسن‌نژاد خاطرنشان کرد: طرح‌های مصباح الهدی و نورالهدی که ابتکار آن به مازندران تعلق دارد در سطح آموزشگاه‌های مقاطع راهنمایی و متوسطه مازندران در حال اجرا است.

مسئول آموزش دارلقرآن‌الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران از برگزاری جشنواره منتخبان طرح تفسیر قرآن با عنوان بینات و نسیم حیات در شش ماهه دوم سال‌ جاری خبر داد و بیان کرد: از تمامی منتخبان این طرح در مراسمی تجلیل می‌شود.

کد مطلب 768754

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