پیام برنده دربی مشهد است / آجورلو می تواند در اتحادیه تحول ایجاد کند

علی صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امیدوار است حاضران در شصت و هفتمین نشست شورای مرکزی اتحادیه باشگاه های فوتبال کشور از میزبانی باشگاه پیام رضایت داشته باشند، گفت: ما به خاطر شیرینی صعود به لیگ برتر میزبان مدیران و اعضای اتحادیه باشیم که فکر می کنم به عمده اهداف خود رسیدیم و توانستیم میزبان خوبی برای مهمانان امام رضا(ع) باشیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این همایش زمانی برگزار شد که بازیکنان و کادر فنی پیام در مستطیل سبز عملکرد خوبی داشته اند، افزود: تعامل جالب توجه تیم بیرون باشگاه پیام با مسئولان سازمان تربیت بدنی، فدراسیون فوتبال، اعضای اتحادیه، مسئولان باشگاه های لیگ برتری، دسته اول و دوم، همه را دلگرم می کند که این باشگاه می تواند آینده خوبی پیش رو داشته باشد.

مدیر عامل باشگاه پیام در مورد نقش اتحادیه فوتبال در حل مشکلات باشگاه های لیگ برتری خصوصا باشگاه پیام تاکید کرد: همانطور که وظیفه هر اتحادیه این است که از اعضای خود پشتنیبانی و حمایت کند، اتحادیه فوتبال هم می تواند به کاهش مشکلات باشگاه ها کمک کند. ضمن اینکه آجورلو مدیری شجاع، با برنامه و تحولگراست که قول داده است با اقدامات خود زمینه ثاتیرات مثبت اتحادیه را در فوتبال و حل مشکلات باشگاه های عضو آن فراهم سازد.

وی اضافه کرد: ما از توانایی ها آجورلو شناخت داریم، می دانیم وی اهل شعار نیست و هرجایی که بوده تحول ایجاد کرده است. اطمینان داریم در اتحادیه فوتبال هم این اتفاق رخ می دهد و این اتحادیه همانند همتایان بین المللی خود در موفقیت های فوتبال ایران نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

صلاحی در پاسخ به این سوال که تکلیف فروش سهام باشگاه به شخصی به نام کیانی چه شد؟ افزود: دوست داریم بیایند و سهام باشگاه را بخرند زیرا با بودجه خود وضعیت باشگاه را بهبود می بخشند. البته اگر وی را رو در رو می شناختم بهتر می توانستم در این مورد صحبت کنم اما با شرایط فعلی شک دارم این انتقال صورت گیرد زیرا به واسطه های وی اصلا اطمینان ندارم.

وی در مورد پیشنهاد تعاونی اعتباری شهر برای خرید سهام باشگاه نیز تاکید کرد: مدتی است تغییراتی در این تعاونی ایجاد شده است و شهرداری مشهد هم 25 درصد سهام آن را خریده است. با توجه به این شرایط شهردار مشهد طی نامه ای به دکتر قالیباف خواسته است اسپانسر دو باشگاه پیام و ابومسلم شود که دکتر هم در این زمینه دستورات لازم را اعلام کرده اند. البته برای عملی شدن آن یک ماه زمان نیاز است و اگر بتوانیم این یک ماه را صبر کنیم، مشکلات مالی ما بطور کامل برطرف می شود.

مدیرعامل باشگاه پیام در مورد دیدار عصر فردای این تیم برابر ابومسلم هم خاطرنشان کرد: مطمئنا این دیدار، مسابقه خوبی خواهد شد و هر تیمی که بهتر بازی پیروزی میدان خواهد شد که امیدوارم بازیکنان ما بازی بهتری را ارائه داده و تیم برتری میدان لقب بگیرند.

صلاحی در پایان در پاسخ به این سوال که چه برنامه ای برای کاهش هیجانات این دیدار دارید، گفت: طی نشستی که با آقایان بنی اسد و شاکری داشته ایم، به تفاهمات و توافق های بسیار خوبی دست یافتیم. مطمئنا وقتی مردم عادی می بینند مدیران و مربیان این دو باشگاه مشهدی با یکدیگر رفیق هستند، قطعا سعی می کنند در جریان بازی احترام تماشاگران و تیم حریف را هم حفظ کنند.