به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی حاتمی سرپرست اداره فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران در این مورد گفت: این 40 مراسم به منظور آشنایی بیش از پیش جامعه اسلامی و تبیین شخصیت علمی و معنوی امام صادق (ع) و ایجاد معرفت از زندگی و منش ایشان برای ارتقای سطح علمی و معرفتی جامعه اسلامی با حضور سخنرانان و مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) در 40 بقعه ، امامزاده ، مسجد و مصلای استان تهران برگزار می شود.

سرپرست اداره فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران افزود: در این مراسم از قاریان برتر و سخنرانان و مداحان دعوت شده تا در سوگ رئیس مکتب جعفری به سخنرانی و عزاداری بپردازند.

همچنین اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران از همه هیئتها ، دسته جات عزاداری و اقشار مختلف مردم برای شرکت در این مراسمها دعوت کرده است.

حاتمی با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری در سوگ صادق (ع) در شهر تهران برگزار می شود اظهار داشت: امام زادگان قاسم دربند ، صالح تجریش ، سید جعفر و حمیده خاتون بزرگراه اشرفی اصفهانی ، امامزاده حسن خیابان قزوین از جمله پایگاههای برگزاری مراسم ویژه شهادت هستند .

وی گفت: ویژه برنامه امام صادق (ع) شنبه 4 آبان ماه از ساعت 10 تا 13 در 40 نقطه از استان تهران برگزار می شود.