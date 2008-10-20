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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۴

از سوی اداره کل اوقاف تهران؛

مراسم سالروز شهادت امام صادق (ع) در 40 نقطه استان تهران برگزار می‌شود

به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) در 40 نقطه از استان تهران مراسم ویژه‌ای از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی حاتمی سرپرست اداره فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران در این مورد گفت: این 40 مراسم به منظور آشنایی بیش از پیش جامعه اسلامی و تبیین شخصیت علمی و معنوی امام صادق (ع) و ایجاد معرفت از زندگی و منش ایشان برای ارتقای سطح علمی و معرفتی جامعه اسلامی با حضور سخنرانان و مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) در 40 بقعه ، امامزاده ، مسجد و مصلای استان تهران برگزار می شود.

سرپرست اداره فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران افزود: در این مراسم از قاریان برتر و سخنرانان و مداحان دعوت شده تا در سوگ رئیس مکتب جعفری به سخنرانی و عزاداری بپردازند.

همچنین اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران از همه هیئتها ، دسته جات عزاداری و اقشار مختلف مردم برای شرکت در این مراسمها دعوت کرده است.

حاتمی با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری در سوگ صادق (ع) در شهر تهران برگزار می شود اظهار داشت: امام زادگان قاسم دربند ، صالح تجریش ، سید جعفر و حمیده خاتون بزرگراه اشرفی اصفهانی ، امامزاده حسن خیابان قزوین از جمله پایگاههای برگزاری مراسم ویژه شهادت هستند .

وی گفت: ویژه برنامه امام صادق (ع) شنبه 4 آبان ماه از ساعت 10 تا 13 در 40 نقطه از استان تهران برگزار می شود.

کد مطلب 768770

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