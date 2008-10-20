سرانه ورزشی استان مرکزی باید به یک متر برسد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی ‌اکبر شعبانی ‌فرد پیش از ظهر امروز در یازدهمین جلسه شورای توسعه و برنامه ‌ریزی استان مرکزی با اشاره به اینکه مصوبات دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور در بخش تربیت بدنی باید پی گیری شود، افزود: در بخش تربیت بدنی ضمن حرکت به سمت تحقق اهداف تعیین شده باید سرمایه گذاری در این بخش صورت گیرد.

وی گسترش ورزش را یکی از عوامل موثر در توسعه اجتماعی جامعه دانست و اضافه کرد: اماکن ورزشی باید در نقاط محروم و آسیب‌ پذیر بیش از سایر نقاط گسترش یابند.

وی با اشاره به واگذاری سالن‌های ورزشی به بخش خصوصی افزود: بخش خصوصی تمایلی به سرمایه ‌گذاری در امر ورزش در مناطق محروم ندارد که باید تمایل بخش خصوصی به سرمایه ‌گذاری در این بخش فراهم شود و در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.

شعبانی ‌فرد در ادامه طول کل راه‌ های استان را شش هزار و 263 کیلومتر خواند و گفت: از این میزان 110 کیلومتر آزاد راه، 250 کیلومتر بزرگراه، 71 کیلومتر راه‌ های اصلی، یک هزار و 28 کیلومتر راه فرعی و چهار هزار و 234 کیلومتر راه روستایی است.

وی شاخص بهره‌ گیری استان از راه‌ های آسفالته در بخش روستایی استان را از میانگین کشوری بالاتر دانست.

تصویب نهایی محدوده بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی شهر کرهرود، الحاق اراضی موسوم به 90 هکتاری گردو واقع در حد فاصل کوی رضوی و کوی ولیعصر اراک، تصویب طرح احداث مجتمع تفریحی گل و گیاهان زینتی محلات در 17 هکتار، افزایش محدوده شهر زاویه به مساحت 5/10 هکتار و احداث ناحیه صنعتی میلاجرد از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

همچنین تصویب افزایش محدوده شهر زاویه به مساحت 5/10هکتار در کار گروه شهرسازی و معماری استان در ارتباط به مسکن مهر در قطعه چهارتفکیکی و پلاک پنج فرعی از 288 اصلی در قطعه سه زرندیه بخش چهار ساوه و بحث و بررسی در خصوص ساخت ناحیه صنعتی میلاجرد به مساحت 50 هکتار واقع در شهرستان کمیجان از دیگر مصوبات این جلسه بود.