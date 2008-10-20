سهم ایران در واردات و صادرات کمتر از یک درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید راسخی بعد از ظهر دوشنبه در سمینار بررسی نقش ایران در اقتصاد جهانی که به مناسبت روز ملی صادرات در دانشگاه مازندران برگزار شد، افزود: با توجه به نیازهای متنوع بشری و پراکندگی جغرافیایی امکانات اقتصادی، تجارت خارجی جزء لاینفک اقتصاد جهانی است.



وی با بیان اینکه به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، تجارت خارجی موتور رشد اقتصادی به شمار می رود، افزود: به رغم اینکه سهم نفت و گاز در صادرات ایران قابل ملاحظه است ولی در بخش صادرات و واردات جهانی این سهم ناچیز است از این رو توسعه صادرات غیر نفتی، نیازمند تلاش بیشتر است.

وی عنوان کرد: در این میان، گروه محصولات سوختی و معدنی بیشترین سهم را از صادارت و گروه کالاهای کارخانه ای بیشترین سهم را از واردات کشور دارا هستند.

راسخی همچنین سهم کشور در صادرات و واردات جهانی خدمات را کمتر از نیم درصد دانست و افزود: در این میان، خدمات حمل و نقل بالاترین سهم را از صادرات خدمات و خدمات مسافرتی بالاترین سهم را در واردات خدمات به خود اختصاص می دهند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه این جایگاه با توجه به ظرفیت های اقتصادی ایران و پذیرش استراتژی توسعه صادرات در خور و شایسته کشور نیست، اظهار داشت: در حال حاضر عمده کالاهای صادراتی مبتنی بر نفت و گاز یا مربوط به خام فروشی است در حالیکه با فرآوری محصولات می توان به ارزش افزوده بالاتری دست یافت.

به گفته وی همچنین با شناسایی امکانات و مزیت ها و رفع موانع بر سر راه تولید و صادرات می توان درآمدهای بیشتری در مقایسه با صادرات نفت به دست آورد.

راسخی نگاه کوتاه مدت را مترادف با از دست رفتن بازارهای هدف و کاهش بیشتر سهم ایران در بازارهای جهانی دانست افزود: اگر استراتژی تجارت خارجی توسعه صادرات است باید سایر سیاست های اقتصادی در راستای این استراتژی طراحی و اجرا شوند.

وی همچنین‌ ارتقای تکنولوژی تولید را زمینه ساز دستیابی به رقابت پذیری و ارزش افزوده بالاتری در صادرات محصولات بیان کرد و گفت:‌ گروه محصولات پویا که بالاترین رشد صادرات کشورهای پیشرفته صنعتی را به خود اختصاص داده اند نتیجه بارز بهره گیری از این شیوه است.

راسخی به لزوم برنامه ریزی برای صادرات کالا و خدمات مبتنی بر هر دو مزیت نسبی و رقابتی اشاره و خاطرنشان کرد: با استفاده از این استراتژی می توان از گرفتاری کشور در دام تقسیم کار بین‌المللی جلوگیری ‌کرد.

وی تعامل بیشتر با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ویژه در صنایع کارخانه ای، نوآوری به جای تولید صرف، به کارگیری ظرفیت های همگرایی های اقتصادی همچون اکو، گروه دی هشت و سازمان کنفرانس اسلامی، ارتقای کمی و کیفی مخارج تحقیق و توسعه با محوریت دانشگاه ها را از دیگر موارد شایان توجه در زمینه صادرات برشمرد.