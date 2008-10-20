به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، طی این همایش یکروزه معماری سوریه به ویژه در دمشق طی دورانهای تاریخی مورد بررسی قرار می گیرد. نخستین دوره معماری دمشق در هزاره چهارم پیش از میلاد تا زمانی که به منطقه ای اسلامی تبدیل شد نیز از دیگر موارد پیش بینی شده برای بررسی دراین نشست است .

کارشناسان و محققان سوریه تحولات 5 هزار ساله دمشق را که به عنوان شهری آباد بوده است، بررسی می کنند.

موضوعاتی چون دمشق از روستا تا شهر، انقلاب معماری، شهر آرامیها تا شهر آشوریها، شهر بیزانسها، شهر اسلامی دمشق نیز طی این همایش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

این همایش 9 صبح امروز آغاز و تا 9 شب ادامه خواهد داشت .