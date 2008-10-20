برخورد دستگاه قضایی با اعضای شورای شهرستان کرج مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ناصر گروسی ظهر امروز در نشست اعضای شورای شهرستان و جمعی از مسئولان اظهار داشت: بیش از سه روز است که نایب رئیس شورای بخش آسارا به دستور دادیار دستگاه قضایی شهرستان در بازداشت به سر می برد که این امر نشان دهنده بی توجهی مسئولان قضایی به جایگاه نمایندگان مردم است.

وی افزود: رئیس شورای بخش آسارا نیز به قید وثیقه آزاد است که این امر باعث دلخوری نمایندگان شوراهای بخش و روستا شده است.

این عضو شورای شهرستان خاطرنشان کرد: دلیل دستگیری این دو عضو شورا به دلیل نصب دکل ایرانسل در جاده چالوس است که باعث می شود از این پس تمامی مسافران این جاده بتوانند از خدمات ایرانسل بهره مند شود اما به همین دلیل امور آب منطقه ای از این امر شکایت کرده است.

گروسی یادآور شد: اگر قرار باشد در هر امری که نمایندگان مردم برای خدمات رسانی به شهروندان و روستاییان انجام دهند با دستور قضایی و آن هم برخورد نامناسب دادیاران مواجه شود، دیگر انگیزه کار برای افراد باقی نمی ماند.