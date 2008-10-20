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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۸:۰۰

در سال 2007؛

128 هزار نفر در پاکستان به مالاریا مبتلا شدند

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر برنامه کنترل مالاریا در کشور پاکستان گفت: طی تحقیقات به عمل آمده در سال 2007 حدود 128هزار نفر مبتلای به بیماری مالاریا در این کشور وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، الطاف حسن بوسان ظهر امروز در حاشیه نشست بین مرزی مالاریا در شیراز در جمع خبرنگاران افزود: بیشترین آمار ابتلا به این بیماری در پاکستان در دو استان فاتا و بلوچستان ارزیابی می شود و دلیل این امر نیز بیشتر به مسائل آب و هوایی، فقر و در برخی مواقع ضعف در برنامه ریزی برمی گردد.

وی ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه پیشگیری و کنترل بیماری مالاریا در کشور پاکستان اظهار داشت: 56 شهرستان در این کشور با خطر بالای بیماری مالاریا شناسایی شدند که برای 19 شهرستان آن که در مرز ایران هستند بودجه های کنترل و پیشگیری تعیین شده است.

مدیر برنامه کنترل مالاریا در کشور پاکستان در این خصوص اظهار داشت: براین اساس از بودجه داخلی 25میلیون دلار و از بودجه بین المللی نیز 21میلیون دلار برای کنترل و. پیشگیری از ابتلا به بیماری مالاریا تعیین شده است.

حسن بوسان با اشاره به برنامه های عملی برای کنترل مالاریا در این کشور نیز بیان کرد: همچنین برای درمان بیماری مالاریای از نوع خطرناک داروهای را داریم که در مواقع نیاز مورد استفاده قرار می دهیم همچنین در شهرستانهایی که خطر ابتلا به این بیماری بیشتر است مبادرت به توزیع پشه بندهای مخصوص کرده ایم.

کد مطلب 768790

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