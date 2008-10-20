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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۸:۱۲

همایش پوکی استخوان در گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همایش پوکی استخوان (استو پروز) با شعار "با محافظت از استخوان راست قامت بمانیم" با حضور جمعی از کارشناسان، پزشکان و متخصصان کشوری و استانی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، پوکی استخوان بیماری خاموشی است که مغز استخوان را از بین می برد و امروزه به یکی از مشکلات کشورها مبدل شده است و این بیماری عامل خطرناک برای بیماریهای پاتولوژی بوده که هزینه های اضافی بر جوامع بشری تحمیل می کند.

معاون یژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در این همایش، افزایش مهارت و دانش پزشکان و متخصصان و حرف وابسته و ارتقای فرهنگ دانش پژوهشگران را از جمله اهداف برپایی این همایش یکروزه اعلام کرد.

عباسعلی کشت کار افزود: 165 پژوهشگر و محقق از سراسر کشور در این همایش شرکت کرده اند که آثار این پژوهشگران در قالب سخنرانی و پوستر ارایه می شود.

وی، پوکی استان را از مهمترین مشکلات بهداشتی جوامع برشمرد و خواستار برنامه ریزی جامع برای کنترل این بیماری شد.

وی خاطرنشان کرد: فقر غذایی، کمبود کلسیم و کم تحرکی، پوکی استخوان را در سالهای آتی به معضل جدی در جوامع بشری مبدل می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این همایش شماری از متخصصان و پژشکان به ارایه مقاله و سخنرانی پرداختند.

20 اکتبر مصادف با 29 مهر ماه به عنوان روز جهانی پوکی استخوان نامگذاری شده است.

کد مطلب 768799

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