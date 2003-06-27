105 ميليارد تومان خسارت ،7 درصد از جهانگردان كشور را كاهش داد

عباس نظري معاون نظارت سازمان ايرانگردي وجهانگردي درگفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: حوادث اخيرمنطقه برصنعت گردشگري كشور ما تاثير زيادي گذاشت وباعث كاهش ورود 7 درصدي جهانگردان به ايران شد.

وي درادامه افزود: همچنين اين حوادث برصنعت توريسم كشور نيزآثار بيشتري برجاي گذاشت ، كاهش پروازهاي بين المللي منجربه ورشكستگي تعداد زيادي از آژانسها ، هتلها وموسسسات مرتبط با توريسم ، كاهش درآمد ارزي ومالياتي كشور ، كاهش فروش صنايع دستي وانصراف تعداد زيادي از سرمايه گذاران داخلي وخارجي دراين بخش شد .

وي خاطر نشان كرد: سازمان ايرانگردي وجهانگردي به همين منظور 2 ميليارد و200 ميليون تومان اعتبار بصورت تسهيلات بانكي با بهره كمتردر اختيار دفاتر خدمات مسافرتي قرارداده است وهمچنين 50 ميليارد تومان اعتبارنيز به بخش مراكز اقامتي وهتلها اختصاص داده شده كه با توجه به برآورد 105 ميليارد توماني خسارتها ، تنها توانستيم به 50 درصد تقاضاها پاسخ دهيم .

نظري تصريح كرد: علي رغم حوادث اخير ، شركت ايران در نمايشگاههاي زيادي درسطح دنيا ، مشخص كننده امنيت براي توريسم درايران است وهمچنين كميته اي نيز به منظور برآورد خسارات دفاتر ومراكز اقامتي كه دچار زيان شده بودند ، با همكاري مراكز دولتي وانجمنهاي صنفي بخش خصوصي تشكيل شد كه بعد از تشكيل جلسات مختلف درسازمان ايرانگردي وجهانگردي براي تصويب ونتيجه گيري نهايي به كميسيون اجتماعي مجلس فرستاده شده است .