کاهش میزان وقوع جرم در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سرهنگ حسین سلجوقیان صبح امروز در حاشیه نشست بررسی شاخصه های امنیتی هرمزگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با فعالیت مناسب نیروی انتظامی و فرهنگ سازی گسترده در جامعه با هدف پایبندی هر چه بیشتر مردم به قانون در همه مولفه های وقوع جرم در هرمزگان کاهش را شاهد بوده ایم.

وی گفت: در حوزه وقوع قتل 19 درصد، در آدم ربایی 39 درصد، در سرقت مسلحانه 73 درصد، در سرقت عنف 41 درصد، در سرقت منزل 29 درصد، سرقت مغازه 41 درصد، سرفت موتور سیکلت9 درصد و سرقت احشام بیش از 57 درصد کاهش داشته ایم.

سلجوقیان ادامه داد: میزان کشف مواد مخدر با همکاری مناسب تمامی واحدهای انتظامی هرمزگان به میزان 198 درصد در شش ماهه ابتدایی امسال افزایش داشته است.

رئیس پلیس پشگیری هرمزگان افزود: در قالب اجرای طرحهای متعدد انتظام بخشی در شهرستان بندرعباس و تشدید نظارتهای انتظامی در شهرستانها میزان دستگیری سارقین 118 درصد و دستگیری اراذل و اوباش به میران 18 درصد افزایش داشته است.