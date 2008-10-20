اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه شامل گزارش از دو رده سنی قبل و بعد از انقلاب، مرور تاریخ منطقه از روزهای انقلاب، ارتباط با استاندار، رئیس مجمع نمایندگان استان، نخبگان، نوآوران و مشاهیر و... به صورت حضوری و ارتباط با نام‌آوران استان در خارج کشور خواهد بود. دوم آبان مهران دوستی، مهدی شاه‌رضایی، علیرضا محمدنیا و یدالله گودرزی به گلستان می‌روند.

ـ برنامه "مثلث" سه‌شنبه 30 مهر ساعت 13:30 در رادیو جوان با حضور کارشناسان به راه‌های جلوگیری از الگوبرداری جوانان به ویژه بانوان کشور از پوشش‌های نادرست غربی و نحوه پوشش درست را بررسی کنند.

ـ برنامه "دنیای نو" 30 مهر ساعت 19:30 در رادیو گفتگو به بررسی بیماری ایدز و چگونگی شیوع آن در زنان می‌پردازد. رویا غندالی سردبیری این برنامه را به عهده دارد.

ـ ترویج علم نجوم در ایران، موضوع برنامه "کاشفان جهان" رادیو گفتگو است که سه شنبه 30 مهر ماه ساعت 23:30 از این شبکه رادیویی پخش خواهد شد.

ـ برنامه "روزنه" به سردبیری و تهیه‌کنندگی مهرآسا معصومعلی 30 مهر ساعت 9 صبح در رادیو ایران با حضور عدنان خسروی به موضوع سرطان روده بزرگ می‌پردازد.

ـ برنامه "روی خط ورزش" 30 مهر ساعت 8:45 در رادیو ایران رقابت‌های جام باشگاه‌های اروپا و مسابقات جام سرخ ورزشی را بررسی می‌کند.