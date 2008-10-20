دید گردشگران کشور های خارجی نسبت به ایران باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، کارنما ظهر امروز در جمع خبرنگاران در هتل جهانگردی کرمان اظهار داشت: برگزاری نمایشگاههای خارجی موجب تغییر دیدگاه شهروندان و گردشگران کشور های خارجی نسبت به فرهنگ و تمدن ایران می شود.

وی تصریح کرد: کشورهای خارجی بخصوص مردم کشور های غربی تحت تاثیر تبلیغات منفی و سیاسی بر ضد ایران قرار گرفته اند و اکثرا دید مثبتی نسبت به ایران ندارند.

کارنما تاکید کرد: برگزاری نمایشگاههای بین المللی و معرفی فرهنگ و آداب و رسوم ایران باعث می شود دیدگاه گردشگران نسبت به ایران تغییر کند و میزان جذب گردشگر خارجی افزایش یابد.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه گردشگری استان کرمان در شهر مارتینی سوئیس گفت: این نمایشگاه از 12مهرماه به مدت 10روز در شهر مارتینی که از مراکز نمایشگاهی اروپاست برگزار شد و طبق امار موجود روزانه 28 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایه دستی و گردشگری استان کرمان افزود: در این نمایشگاه ماکتهای بزرگ ارگ راین، یخدان مویدی کرمان و قسمتهایی از تخت جمشید در معرض دید مردم سوئیس قرار گرفت.

وی عنوان کرد: یکی از بخشهایی که مورد توجه مردم قرار گرفت غرفه های صنایع دستی در هفت رشته پته، قالی، گلیم، سنگ تزئینی، چرم و مشبک کاری بود که در هررشته هنرمندان در غرفه های اختصاصی هنر خود را درمعرض دید بازدید کنندگان قرار دادند.

کارنما بیان داشت: با توجه به درخواست مقامات سوئیس نمایشگاه صنایع دستی استان کرمان در شهر ژنو احداث خواهد شد.

وی با تاکید بر اهمیت برگزاری این نمایشگاه هاگفت: به احتمال فراوان در سال جاری هفته فرهنگ و گردشگری استان کرمان در بیروت برگزار خواهد شد.