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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۲

نشست "داستانهای فلسفه برای کودکان" فردا برگزار می‌شود

نشست "داستانهای فلسفه برای کودکان" فردا برگزار می‌شود

نشست "داستانهای فلسفه برای کودکان و نوجوانان" با محوریت ادبیات داستانی فارسی فردا سه‌شنبه 30 مهر ماه از سوی گروه پژوهشی فلسفه برای کودکان و نوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با حضور اساتید مختلف از دانشگاه شهید بهشتی، اساتید گروه ادبیات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  و داستان نویسها برگزار می شود.

هدف از این مجموعه نشستها که با چند کارگاه و حتی همایش ادامه خواهد یافت بحث تدوین داستانهایی است که در ادبیات کلاسیک فارسی وجود دارد، تا بتوان از داستانهای ادبیات فارسی در قالب داستانهای فلسفه برای کودکان استفاده کرده و در نهایت داستانهایی در دسترس کودکان قرار گیرد که از نظر فرهنگی مناسب تلقی شود.

درحال حاضر از داستانهای ترجمه شده استفاده می شود اما این داستانها به منظور رفع برخیمسائل فرهنگی باید تدوین و دوباره تألیف شوند اما استفاده از داستانهای فارسی این مشکل را مرتفع می سازد.

تدوین داستان و بومی سازی آنها یکی از مهمترین فعالیتهایی است که در برنامه فلسفه برای کودکان به آن پرداخته می شود.

 


 

کد مطلب 768818

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