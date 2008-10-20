1500 دستگاه تاکسی در گنبد نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمنصور باقری عصر دوشنبه در جلسه شرای ترافیمک این شهرستان افزود: این درحالی است که اکنون 500 دستگاه تاکسی در امر حل و نقل شهری فعالیت می کنند.

وی بر لزوم ساماندهی فعالیت تاکسی ها برای روان سازی در امر ترافیک درون شهری تاکید کرد.

عباسعلی میرحسینی معاون فرماندار گنبدکاووس نیز گفت: برای حل معضل ترافیک از ورود تاکسیهای عمومی سایر شهرها به این شهر جلوگیری می‌شود.

وی افزود: جلوگیری از ورود تاکسی‌های دیگر شهرها به گنبدکاووس باید از دو مسیر شرق و میدان بسیج به داخل شهر صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: ورود تاکسیهای شهرهای اطراف ترافیک شهر گنبدکاووس را افزایش داده و یکی از دلایل افزایش تردد تاکسیهاف حضور تاکسیهای شهرهای دیگر است.

میرحسینی بیان داشت: این عامل موجب شده تا برخی تاکسیهای شهری این شهر در خارج از حوزه شهر سرویس دهی کنند.

معاون فرماندار گنبد یادآورشد: طرح آزمایشی برای انتقال ایستگاه تاکسی های برون شهری به مبادی ورودی ازهفته آینده به مدت ‪ ۱۵‬روز اجرا می شود.



شهر گنبد کاووس بیش از 130 هزار نفر جمعیت دارد.