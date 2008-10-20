غربالگری چشم 25 هزار کودک در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، گل‌نسا آقامحمدی عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت اجرای آغازغربالگری چشم کودکان در زنجان افزود: در سال گذشته ، 74 درصد کودکان در سطح استان تحت پوشش طرح پیشگیری از تنبلی چشم قرار گرفتند که در سال جاری نیز پیش بینی می‌شود، 80 درصد کودکان 3 تا 6 سال تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

آقا محمدی با اشاره به اینکه طرح پیشگیری از تنبلی چشم از اول آبانماه سال جاری در سطح استان اجرا می‌شود، ادامه داد: تنبلی چشم یک نوع مشکل و اختلال بینایی بوده که اگر در سال‌های اولیه زندگی به موقع تشخیص داده شود، قابل درمان است.

وی افزود: سال گذشته 63 درصد کودکان از کل مناطق روستایی و 83 درصد کودکان نیز از کل مناطق شهری تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

معاون امور پیشگیری سازمان بهزیستی استان زنجان با تاکید بر اینکه بیماری تنبلی چشم معضلی است که زمان تشخیص و مداخله آن در کودکان مهم است، عنوان کرد: سیستم عصبی یک کودک از دوران جنینی تا سن 10 سالگی تکمیل می‌شود و به همین علت سازمان بهزیستی در تلاش است، اختلالات بینایی کودکان را در سنین 3 تا 6 سال که ارزش طلایی دارد شناسایی نماید و جهت تشخیص و درمان اختلالات اقدامات ویژه‌ای را انجام دهد.

آقا محمدی سازمان بهزیستی کشور از سال 75، اقدام به اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم در کشور نموده است، خاطرنشان کرد: از سال 75 ، تا کنون نزدیک به 12 میلیون و 650 هزار کودک در سطح کشور تحت معاینه قرار گرفته که از این تعداد 355 هزار کودک دچار اختلالات بینایی جهت درمان شناسایی شدند که اگر این افراد به موقع درمان نمی شدند، این میزان به جمعیت معلولین کشور افزوده شده و هزینه‌های گزافی را بر جامعه تحمیل می نمود.

وی هدف از اجرای این طرح را افزایش آگاهی مردم در زمینه اختلال بینایی ، تشخیص و درمان به موقع در زمینه پیشگیری از بیماری تنبلی چشم، استقرار تیم‌های سیار در مناطق روستایی جهت شناسایی و درمان کودکان، اتخاذ روش‌های مناسب برای پیشگیری از این نوع بیماری ، استفاده از دستگاه غربالگری بینایی و گسترش همکاری بخش‌های غیردولتی در اجرای طرح‌ها دانست.

آقا محمدی افزود: برای اولین بار در سطح استان پایگاه‌های دائم جهت سنجش بینایی کودکان در نیمه دوم آذرماه مستقر خواهد شد که با استفاده از دستگاه غربالگری بینایی ، کودکان مشکوک شناسایی و جهت ارائه خدمات تخصصی‌تر به مراکز درمانی و بهداشتی معرفی می‌شوند.

معاون امور پیشگیری سازمان بهزیستی استان زنجان یادآور شد: در سال گذشته شیوع اختلالات بینایی در کشور 4/2 درصد و شیوع بیماری آمبلیوپی 9/0 درصد بوده است.

آقا محمدی گفت: طرح پیشگیری از تنبلی چشم از اول آبان شروع و تا اواخر آبان ماه سال جاری ادامه خواهد داشت که امیدواریم بتوانیم با تشخیص و درمان به موقع اختلالات بینایی، شیوع این بیماری را در سطح جامعه کاهش دهیم.