15 سرمایه گذار و بازرگان عراقی از قشم بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، این هیئت طی نشستی با رئیس و معاونین سازمان منطقه آزاد قشم از امکانات و شرایط مطلوب این منطقه برای سرمایه گذاری اظهار خرسندی نموده و هرمزگان را بستر توسعه و تجارت منطقه خواندند.

در این نشست محمد اصغری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، توانمندیها، زیرساختها و بسترهای مناسب سرمایه گذاری در قشم را تشریح و اظهار داشت: تشابهات متعدد مذهبی - دینی و تاریخی میان دو ملت ایران و عراق همواره زمینه ساز تعامل بیشتر هر دو کشور بوده و در حال حاضر بستر مناسبی جهت فعالیت بازرگانان و سرمایه گذاران دو کشور ایجاد شده است.

وی گفت: بدون شک پیشرفت کشور عراق در همه ابعاد موجب خرسندی ملت ایران است و امیدواریم این کشور به سرعت با احاطه کامل بر مسائل سیاسی و اجتماعی خود راه آبادانی و توسعه را به پیش گیرد.

اصغری، مناطق آزاد موجود در خلیج فارس را از مجاری مطمئن و با ارزش برای سرمایه گذاری و هدایت توسعه به سایر بخش های کشور عراق عنوان کرد و گفت: قشم با تمام ویژگیهای ممتاز خود در منطقه آماده همکاری و همراهی با تجار و بازرگانان عراقی است.

تجار عراقی در ادامه برنامه خود بخش متعدد جزیره قشم از جمله اسکله کاوه، راه های مواصلاتی و باراندازهای گمرکی این منطقه را مورد بازدید قرار دادند.