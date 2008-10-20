اگر طبق برنامه عمل می شد موجودی صندوق ذخیره 150 میلیارد دلار بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست تخصصی «بحران اقتصاد جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران» که امروز در مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد به ایراد سخنرانی و بیان دیدگاههای خود پیرامون آثار سقوط قیمت نفت و بحران مالی جهان بر اقتصاد کشورمان پرداخت.
روحانی اظهار داشت : هر چند که در رابطه با چگونگی و میزان تأثیر بحران موجود در اقتصاد جهانی که پس از بروز بحران در بازارهای پولی و مالی آمریکا به بازارهای اروپا و هم اکنون به بازارهای آسیا گسترش یافته استف اظهارات متفاوتی شنیده میشود، تا جائیکه عدهای معتقدند که به علت عدم ارتباط قوی بازارهای پولی و مالی ایران با بازارهای جهانی، تأثیر این بحران در بازارهای پولی و مالی ایران زیاد نخواهد بود، ولی تقریباً بین همه صاحبنظران این اشتراک نظر وجود دارد که اثرات منفی بحران اقتصادی در جهان بر درآمدهای نفتی ایران غیرقابل انکار خواهد بود.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: میتوانیم پیشبینی کنیم که رکود در اقتصاد جهانی، موجب کاهش تقاضای انرژی و نفت و نهایتاً منجر به افت قیمت نفت در بازارهای بینالمللی خواهد شد که کاهش درآمدهای نفتی را در اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت، به طوری که از همین آغاز ظاهرشدن رکود جهانی قیمت نفت در چند ماهه گذشته به نصف تقلیل یافته است و درآمد نفتی کشور هم رو به کاهش است.
وی همچنین با اشاره به گزارش اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد عدم تحقق 54 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور گفت: افت ناگهانی قیمت نفت و متعاقب آن کاهش درآمدهای نفتی، موضوع و پدیده تازهای در اقتصاد ایران نیست، در چند دهه گذشته به کرّات شاهد نوسان قیمت نفت و ایجاد شوک در اقتصاد وابسته به نفتِ ایران بودهایم و به همین دلیل و برای پیشگیری از شوکهای نفتی ضمن بهرهگیری از تجربیات برنامههای قبلی توسعه، در ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه و در جهت ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی و ریالی کشور حاصل از صدور نفت خام «حساب ذخیره ارزی» پیشبینی شد و همه مسئولین قانوناً متعهد شدند که برای مصون ماندن اقتصاد کشور و محفوظ ماندن مردم از شوکهای نفتی بیش از مقدار لازم از درآمدهای نفتی که متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور است از درآمدهای نفتی استفاده نشود و مازاد درآمدها در حساب ذخیره ارزی برای روزهای سخت نگهداری شود.
روحانی خاطر نشان کرد: هر چند همیشه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای دولتها وسوسهانگیز بوده، اما با توجه به تجربیات تلخی که از نوسانات و افت قیمت نفت وجود داشت همیشه برداشت از حساب ذخیره ارزی با احتیاط صورت میگرفت. چون افراد با تجربه میدانستند که به آرامش بازار نفت و افزایش قیمت آن هرگز نمیتوان دلخوش بود، اگر دولت طبق قانون برنامه چهارم از درآمد ارزی استفاده میکرد، امروز میبایست در حساب ذخیره ارزی 150 میلیارد دلار پول ذخیره میشد. در حالی که سایر کشورهای اوپک هر کدام به فراخور شرایط خود، مقدار قابل توجهی از درآمد نفت خود را ذخیره کردند.
رئیس کمیسیون سیاسی - دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به همین دلیل بود که درگذشته همواره در برداشت از حساب ذخیره ارزی هم مجلس حساس بود و هم دولت محتاط بود، ولی متأسفانه درچند سال اخیر بدون توجه به تکانههای شدید ناشی از نوسانات قیمت نفت و با یک برداشت و تحلیل نادرست که قیمت نفت در سالهای آتی سیرصعودی خواهد داشت و حتی برخی میگفتند در بدبینانهترین شرایط هیچگاه قیمت نفت از 100 دلار پایینتر نخواهد آمد، بیمحابا اقدام به برداشت از حساب ذخیره ارزی شد. به طوری که در سال 1384 از حدود 13 میلیارد دلار مبلغ واریز شده به حساب ذخیره ارزی بیش از 8/11 میلیارد دلار از طریق متممهای بودجه و در سال 1385 از 6/21 میلیارد دلار مبلغ واریزی به این حساب حدود 8/17 میلیارد دلار و در سال 1386 هم مبلغ 8/16 میلیارد دلار یعنی در سه سال گذشته مجموعاً 4/46 میلیارد دلار بیش از ارقام ارزی در بودجه سالانه از حساب ذخیره ارزی برداشت شد.
وی خاطر نشان کرد: این برداشت 4/46 میلیارد دلاری طی سه سال گذشته 84، 85 و 86 از حساب ذخیره ارزی نه تنها موجب خالی شدن این حساب شد بلکه هزینه آن نیز موجب افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران شد که در سایه تورم و کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد و حقوقبگیر فشار شدیدی به این اقشار وارد شد. چون عملاً فروش این مبالغ ارزی به بخش خصوصی ممکن نبود، بانک مرکزی اقدام به خرید میکرد که این امر موجب افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و پایه پولی و نهایتاً افزایش نقدینگی و تورم شد.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: علیرغم تذکر دلسوزان نظام باز هم لایحه به مجلس برده میشود که از حساب ذخیره ارزی برداشت شود که خوشبختانه نمایندگان ملت تاکنون موافقت نکردهاند؛ امروز چه کسی مسئول این فشار به مردم و شوک به اقتصاد ایران خواهد بود، آیا عدم تحقق 54 میلیارد دلار درآمد ارزی در کمتر از شش ماه به اقتصاد ایران این اقتصاد و مردم را با مشکل مواجه نخواهد کرد؟
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با طرح این سئوال که چه کسی امروز مسئول بیتوجهی به تجربیات گذشته است، اظهار داشت: مگر برای جلوگیری از شوکهای اقتصادی نتیجه تجربه از گذشتهها این نبود که باید با حساب ذخیره ارزی این نوسانات را کنترل کرد؟ چرا به تجربههای گذشته بیتوجهی میشود؟ از یک سوراخ چند بار باید گزیده شویم؟ مگر افراد مطلع و دلسوز نسبت به برداشت از این حساب و آثار زیانبخش جاروکردن صندوق ارزی اعلام خطر نکرده بودند؟ مگر میشود همیشه با آزمون و خطا کشور را اداره کرد؟
حسن روحانی تصریح کرد: بدتر از این، آنکه تجربههای تلخ و سیاستهای شکستخورده و نادرست گذشته دوباره تکرار شود.
به گزارش مهر ، نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری در پایان گفت: علیرغم از دست دادن فرصتهای کمنظیر چند سال گذشته، باز هم میتوان با تدبیر و همفکری تلاش کرد و با پذیرش توصیههای مشفقانه صاحبنظران و احترام به پیشنهادهای اقتصاددانان آگاه و دلسوز ضمن پرهیز از برداشت مبالغ باقیمانده در حساب ذخیره ارزی و اجتناب از تکرار سیاستهای غلط و غیرعلمی و دوری از لجاجت و تکروی اقتصاد ایران را نجات داد؛ چون آثار این بحران رفتهرفته بیشتر اقتصاد ایران را متأثر خواهد کرد.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به برگزاری این نشست تخصصی اظهار داشت: قطعاً این میزگرد و جلسات مشابه که در آن اشخاص صاحبنظر که سرمایههای ارزشمند ملی هستند تحولات جهانی را تحلیل خواهند کرد و با آگاهی راهنمایی و توصیههای ارزشمندی خواهند داشت که باید متواضعانه و با اجتناب از توهم و خودمحوری این توصیهها را برای مصون ماندن کشور و زندگی مردم به کار گرفت.
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