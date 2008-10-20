چین مهمان سال آینده نمایشگاه کتاب فرانکفورت

به گزارش خبرگزاری مهر، شعار چین برای شرکت فعال در نمایشگاه سال آینده "سنت و نوآوری" است.

لی دونگ ‌دونگ معاون وزرات نشر و انتشارات در چین در کنفرانسی مطبوعاتی که به همین مناسبت برگزار شد این کشور را یکی از کهن‌ ترین فرهنگهای جهان خواند و از توسعه و پیشرفت آن و باز شدن فضای این کشور سخن گفت و تاکید کرد: هیچ نامی از هم اکنون تعیین نشده و این خود ناشران هستند که تصمیم‌ می‌گیرند کدامیک از نویسندگان را به فرانکفورت بفرستند.

در شصتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت حدود 7000 ناشر از بیش از 100 کشور جهان شرکت داشتند که 3337 غرفه‌‌ این نمایشگاه به ناشران آلمانی زبان اختصاص داشت و بیش از 78000 هزار نفر تا روز شنبه هفته جاری از آن دیدن کردند که این میزان در تاریخ شصت‌ ساله‌ برگزاری اش بی‌سابقه بوده است.

امسال ترکیه به عنوان "کشور میهمان" با بیش از 250 نویسنده و 150 ناشر در نمایشگاه حضور داشت.

پیش از پایان نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت گونتر گراس و زیگفرید لنز نویسندگان مشهور آلمانی همراه با اورهان پاموک نویسنده‌ ترکیه ای و پائولو کوئیلو نویسنده‌ برزیلی در غرفه‌‌های ناشران خود حاضر شدند و با علاقمندان به بحث نشستند.