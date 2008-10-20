تلاوت روزانه قرآن در 25 هزار مسجد کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مرتضی طاهریان عصر دوشنبه در نشست مطبوعاتی در رشت، افزود: این طرح فراگیرترین طرح قرآنی درکشوراست.

وی گفت: علاوه بر تلاوت روزانه قرآن در مساجد، طرح روزانه تفسیر قرآن نیز ازسال گذشته در دستور کار این ستاد قرارگرفته ودرمساجد کشور اجرا می شود.

طاهریان با اشاره به اینکه 15 جلد تفسیرهمراه در طرح تفسیر روزانه قرآن پیش بینی شده است، افزود: تاکنون 10 جلد از این تفسیر منتشرشده و تا پایان سالجاری پنج جلد دیگر منتشر و به مساجد کشور ارسال خواهد شد.

این مقام مسئول در ستاد عالی امور مساجد کشور اعلام کرد: درحال حاضر بالغ بر 15 هزار مسجد تفسیر همراه قرآن ارسال شده و به عنوان برنامه روزانه اجرا می شود.

طاهریان، یکی دیگر از برنامه های مهم این ستاد را ایجاد هسته های پژوهشی در مساجد نام برد و افزود: تا سال گذشته 500هسته پژوهشی در سطح کشور دایر شده بود که تا پایان سال جاری این تعداد به هزار هسته پژوهشی افزایش خواهد یافت.

وی، همچنین با اعلام اینکه هم اکنون چهار هزار و 500 کانون فرهنگی وهنری در مساجد کشورفعال است، بیان داشت: امسال این تعداد به شش هزار کانون افزایش می یابد.

این مقام مسئول در ستاد عالی امور مساجد کشور ، راه اندازی کانون های فرهنگی و هنری مساجد را از مهمترین فعالیتهای دبیرخانه این ستاد دانست و گفت: این کانونهای فعالیت های متنوعی برپایه برنامه های مذهبی و فرهنگی، همچنین برگزاری جشنوارهای هفت گانه و فعالیت های آموزشی انجام می دهد.

طاهریان، حمایت مادی ومعنوی از کتابخانه های مساجد را از شاخصه ترین فعالیتهای این ستاد ذکر کرد و افزود: در حال حاضر هزار و 800 کتابخانه در مساجد کشور ازحمایت های این مجموعه بهره مند هستند.

معاون دبیرخانه ستاد عالی امور مساجد کشور خاطر نشان کرد: درسال گذشته فقط دو میلیارد تومان کتاب کمک آموزشی به مساجد کشور ارسال شده و موجب افزایش جدی مخاطبین کتابخانه های مساجد شده است.

طاهریان، همچنین با بیان اینکه راه اندازی دو هزار کتابخانه باز از برنامه این ستاد در سال جاری است، اظهار داشت: این کتابخانه به منظور استفاده آسان و به هنگام عموم مردم از کتاب در صحن و شبستان مساجد راه اندازی می شود.

وی، برگزاری هفت جشنواره فرهنگی و هنری را از برنامه های شاخص ستاد عالی امور مساجد کشور دانست و یادآورشد: جشنواره قرآنی مدهامتان، جشنواره هنرهای تجسمی، آواها و نغمه ها، جشنواره شعر، جشنواره نشریات تجربی، هنرهای نمایشی و جشنوار نوین آموزشی در حوزه معارف اسلامی از جمله این جشنوارها است.