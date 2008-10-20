تعامل مدرسه و حوزه‌ در توسعه تربیت دینی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت‌الاسلام علی ذوعلم ظهر امروز در گردهمایی کمیته همکاری‌های آموزش و پروش و حوزه‌های علمیه استان زنجان در محل دارالقرآن کریم زنجان، پیوند مستحکم آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه را ضروری دانست و افزود: باید در اوایل پیروزی انقلاب، در خصوص این مقوله، بسترسازی و ساختارسازی می‌شد که متاسفانه به ‌خاطر برخی دغدغه‌ها و مسایل و مشکلات موجود، از این امر غفلت شد.

وی با بیان اینکه باید در جامعه، کار فرهنگی مناسب و مطلوبی صورت گیرد، افزود: تربیت انسان، در جوهره و ذات هر دو مجموعه آموزش و پرورش و حوزه علمیه نهفته است و اهداف آنها مستقل و یا متمایز ازهم نیست.

حجت اسلام ذوعلم افزود: هدف اصلی حوزه علمیه و آموزش و پرورش چیزی جز تربیت فرزندان ایران اسلامی نیست و این دو نهاد هر دو در یک سو حرکت می‌کنند.

دبیر همکاری‌های حوزه و وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت ارتباط و همکاری بین این دو دستگاه افزود: باید از همه توان و ظرفیت این دو مجموعه در راستای تربیت بهتر فرزندان استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه باید زودتر از اینها به فکر ارتباط بین این دو مجموعه می‌بودیم، افزود: باید با توجه به ضرورت این همکاری و همراهی از اوایل انقلاب برنامه‌ریزی و فکر می‌شد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ماهیت واقعی حوزه‌های علمیه ادامه داد: اگر حوزه‌های علمیه بخواهند رسالت خود را در نظام به خوبی انجام دهند باید از زمینه‌های موجود در آموزش و پروش استفاده کنند.

ذوعلم افزود: آموزش و پروش نیز زمانی می‌تواند در کار تعلیم و تربیت دانش‌آموزان موفق باشد که از تفکر ناب حوزه‌های علمیه برخوردار شود.



وی گفت: اهداف و نتایج برنامه ریزی در این نهادها در درازمدت مشخص می شود و در حال حاضر زمینه و بستر همکاری مهیا است و باید از این فرصت به صورت بهینه استفاده شود.

دبیر همکاری‌های حوزه و وزارت آموزش و پرورش حرکت در حوزه آموزش و پرورش را حرکتی مقدس دانست و افزود: حرکت ما در حوزه و آموزش و پرورش یک کار اداری تلقی نمی‌شود بلکه یک کار الهی، دینی، ملی و انقلابی است.

حجت الاسلام ذوعلم ادامه داد: ما در راستای رسیدن به برنامه‌های درازمدت و شکوفایی روز افزون خود نیاز به همکاری این دو مجموعه داریم تا فرزندانی با اقتدار با ایمان و شجاع و خلاق تربیت کنیم.

وی با اشاره به اینکه امروز جایگاه این همکاری در کشور بیش از پیش احساس می‌شود، یادآور شد: 41 برنامه به صورت مشترک برای این دو مجموعه ترسیم شده است.