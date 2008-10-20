مصالح ایران با تهدیدات دشمن به هم نمی ریزد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام ابوتراب بهرامی ظهر امروز در جمع مدیران کل ادارات استان و جمعی از نیروهای مسلح مستقر در کردستان اظهار داشت: حفظ وحدت و انسجام ملی در جامعه یکی از مهمترین مولفه های مقابله با تهدیدات دشمنان انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: امروز در سایه این وحدت و انسجام است که کشور ایران به عنوان یکی از قدرت های منطقه مطرح و حتی در تصمیم گیری های استراتژیک جهانی نیز نقش بسزای ایفا می کند و بر همه ما واجب است که این نعمت الهی را محافظت و برای گسترش آن تلاش نمائیم.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی کشور خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی ایران توجه به برنامه های فرهنگی در قالب خدشه زدن به این وحدت است زیرا آنها تمامی راه های نظامی، سیاسی و اقتصادی را مورد آزمایش قرار داده و نتوانستند به این نظام الهی آسیب وارد کنند.

حجت الاسلام بهرامی بیان داشت: برنامه اصلی آنها این است که از پتانسیل ویژه کشور که حضور اقوام مختلف است سو استفاده کرده و با اختلاف افکنی در بین آنها در پی خدشه وارد کردن به وحدت ملی و اسلامی هستند که خوشبختانه تاکنون در سایه وجود رهبر فرزانه انقلاب و هوشیاری مردم همیشه در صحنه ناکام مانده اند.

وی خاطرنشان کرد: امروز استقلال و عزت ایران اسلامی به جایی رسیده است که مصالح آن با تهدیدات دشمن هیچ تغییری نمی کند و کشور ما مواضع خود را بر اساس مصالح ملی کشور، نظام اسلامی و مردم اعلام می دارد.

نماینده مقام معظم رهبری در ناجا یادآور شد: وجود روح اعتماد به نفس و باور توانستن در میان مردم و مسئولان یکی از مهمترین نعمات خداوندی به ماست که باید به نحوی احسن شکرگذار این نعمات باشیم.

بهرامی ترویج بی بند و باری و اسلام ستیزی را از دیگر توطئه های دشمنان دانست و افزود: خوشبختانه مردم ما همیشه هوشیار و تهدیدشناس بوده اند و امروز نیز با حضور به موقع خود در صحنه های مختلف این دسیسه های شیطانی را نقش بر آب می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، کردستان را یادآور ایثارگری ها در راه اسلام ذکر کرد و افزود: خدمت کردن در این خطه از ایران اسلامی مایه فخر و مباهات است.

در این جلسه رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان کردستان نیز گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این ستاد در استان ارائه کرد.