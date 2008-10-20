10 فیلم ایرانی و خارجی در شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مرحله فیلم سینمایی "حقیقت گمشده" به کارگردانی محمد احمدی اندکی پس از اکران در سینماها به شبکه ویدئویی آمد. همچنین فیلم‌های "جلیقه" جان میبری (محصول آمریکا، "بچه‌های جاسوس 3" رابرت رودریگز و "نانه" سمیر کارنیک محصول 2006 هندوستان از دیگر فیلم‌های عرضه شده در این مرحله هستند.

فیلم‌های "دندان مار" مسعود کیمیایی، "زیر نور ماه" سیدرضا میرکریمی، "شراره" سیامک شایقی، "بادام‌های تلخ" کاظم معصومی، "سوگند خونین" راج کمار سانتوشی و "سرگرد" وریندر راج آناند برای دومین‌بار به شبکه نمایش خانگی آمدند.