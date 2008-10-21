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۳۰ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۲

بهرامی در گفتگو با مهر :

طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با قدرت هر چه تمامتر ادامه خواهد یافت

طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با قدرت هر چه تمامتر ادامه خواهد یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی کشور از ادامه طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سراسر کشور خبر داد.

حجت الاسلام ابوتراب بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: مراحل جدید طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سراسر کشور همچنان با قدرت هر چه تمامتر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این طرح با تلاش جمعی نیروی های انتظامی در سراسر کشور آغاز و در مراحل مختلف برخورد با اراذل و اوباش، تهدید کنندگان امنیت اجتماعی، توزیع کنندگان مواد مخدر اجرا و خوشبختانه مورد رضایت جمعی مردم و کلیه مسئولان نظام نیز قرار گرفت.

بهرامی بیان داشت: امروز در سایه اجرایی شدن این طرح وضعیت امنیت اجتماعی در جامعه به شکلی قابل توجه افزایش یافته است که مراحل جدید آن طراحی و به شکل های گوناگون همچنان ادامه خواهد داشت.

وی دربخش دیگر این گفتگو اظهار داشت : وجود امنیت در هر کشور نشانه اقتدار و عزت آن کشور و منطقه است و امنیت تنها محدود به یک بخش و حوزه جداگانه نیست و تلاش نیروی انتظامی این است که به عنوان تامین کننده امنیت در جامعه این مهم را در تمامی بخش ها به حد مطلب و و شایسته ای برساند.

نماینده مقام معظم رهبری در ناجا عنوان کرد: یکی از مهمترین حوزه های امنیت در هر جامعه، امنیت اخلاقی و اجتماعی است که اگر این مهم به خطر بیفتد بدون شک نتایج بسیار خطرناکی را به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 768866

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