اگر مانند بازی با برق باشیم پاس را شکست می دهیم

هاشم بیک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: پاس یکی از قوی‌ترین تیم‌های لیگ برتری است به ویژه زمانی که در خانه‌اش بازی می کند. اما تیم استقلال در شرایط فعلی توانایی شکست این تیم را دارد. معتقدم اگر فردا مانند بازی مقابل برق شیراز عمل کنیم می توانیم پاس را در همدان شکست دهیم.

وی ادامه داد: شاخصه اصلی تیم فوتبال پاس این است که سخت گل می خورد اما استقلال با داشتن یکی از بهترین خطوط حمله لیگ بطور حتم می تواند دفاع این تیم را بشکند.

هافبک تیم فوتبال استقلال تهران در خاتمه تصریح کرد: هنوز مصدومیتم بطور کامل برطرف نشده است. هنوز کمی درد دارم اما پس از بازی مقابل پاس تمرینات خود را آغاز می کنم.

هاشم بیک زاده پس از یک بازی 45 دقیقه در نیمه اول مسابقه برابر پرسپولیس دیگر برای تیم استقلال بازی نکرده است.