24 تیم امدادی به صورت شبانه روزی در کردستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سید رحیم محمدی عصر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان اظهار داشت: در حال حاضر 24 تیم امداد و نجات به صورت شبانه روزی در استان کردستان مشغول فعالیت هستند.

وی ادامه داد: ما هم اکنون در هر شهرستان دو تیم برادران و یک تیم خواهران را به صورت کامل تجهیز نموده و آماده خدمت رسانی به مردم در حوادث و اتفاقات مختلف هستند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان بیان داشت: امسال برای اولین بار توانستیم این تیم های امداد و نجات را به کلیه وسایل و امکانات مورد نیاز تجهیز نمائیم که این مهم یکی از موفقیت های جمعیت در سال جاری به شمار می رود.

محمدی در ادامه با اشاره به تشکیل اتاق مدیریت بحران در محل جمعیت هلال احمر استان کردستان افزود: این اتاق با تمامی تجهیزات مورد نیاز آماده شده و توانایی مدیریت و اداره بحران های مختلف در سطح استان را داراست.

وی خاطرنشان کرد: در شش ماه اول سال جاری تعداد 15 هزار نفر در جمعیت هلال احمر استان کردستان آموزشهای لازم امداد و نجات را فراگرفته اند که این آمار در مقایسه با سال گذشته از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان عنوان کرد: میزان سهمیه ای که مرکز برای جمعیت هلال احمر استان در بخش آموزش های امداد و نجات برای سال جاری در نظر گرفته بود 10 هزار و 631 نفر بود که ما در شش ماه اول سال جاری علاوه بر اجرای نمودن این مهم بیش از 50 درصد نیز رشد داشته ایم.

محمدی گفت: پیش بینی ما این است که بتوانیم تا پایان سال جاری با استفاده از امکانات و پتانسیل های موجود در جمعیت هلال احمر تعداد افراد آموزش دیده در بحث امداد و نجات را به عدد 30 هزار نفر برسانیم.

وی به برگزاری مانور استانی امداد و نجات در شهرستان بانه اشاره نمود و یادآور شد: این مانور استانی اواخر هفته گذشته با موفقیت هر چه تمامتر در منطقه عمومی بانه به اجرا درآمد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان ادامه داد: در این مانور دو روزه تعداد 850 نفر از نیروهای امداد و نجات حضور داشتند که نتیجه آن در خصوص میزان آمادگی نیروهای شرکت کننده و هماهنگی بین بخشی دستگاه های عضور ستاد غیرمترقبه استان بسیار خوب و راضی کننده بود.

محمدی در پایان گفت: مرحله دوم مانور استانی تا اوایل دی ماه در شهرستان سنندج برگزار خواهد شد.