مقدونیه شرایط لازم برای عضویت در اتحادیه اروپا را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولی رن کمیسر توسعه اتحادیه اروپا روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: مقدونیه شرایط لازم برای آغاز مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را فراهم نکرده است.

وی افزود: ما نظر خود را روز پنج نوامبر اعلام خواهیم کرد، اما اکنون به نظر می رسد گشایش روند مذاکرات عضویت درباره مقدونیه بسیار دشوار است.

بروکسل باید پیشرفت های کشورهای درخواست کننده برای پیوستن به اتحادیه اروپا را در هشت زمینه مورد بررسی قرار دهد.

در حالی که اتحادیه اروپا بر انجام انتخاباتی براساس قوانین بین المللی در مقدونیه تاکید داشت، این انتخابات در ماه ژوئن در یک رشته خشونت و درگیری برگزار گردید.

این مقام اروپایی افزود: در حال حاضر، مقدونیه هشت شرط را انجام نداده است.

مقدونیه از دسامبر سال 2005 میلادی ساختار رسمی پیوستن به اتحادیه اروپا را پیدا کرده و هنوز در انتظارتاریخی برای گشایش مذاکرات عضویت است.