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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۱۸

مدیرکل ارشاد گیلان:

یک میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار به مساجد گیلان اختصاص یافت

یک میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار به مساجد گیلان اختصاص یافت

رشت - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام حمید پورعیسی گفت: در سفر اخیر رئیس جمهور به گیلان یک میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار برای مرمت، تعمیر و تکمیل به مساجد و مصلاهای استان گیلان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام پورعیسی عصر دوشنبه در نشست مطبوعاتی در رشت ، افزود: از این میزان اعتبار یک میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار از طریق نهاد ریاست جمهوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اوقاف قرارمی گیرد.

وی همچنین گفت: علاوه بر اینکه 500 میلیون تومان اعتبار نیز برای بازسازی و کمک به مصلاهای استان ازطریق نهاد ریاست جمهوری که جزء مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است دراختیار استاندار قرارداده می شود.

حجت الاسلام پورعیسی اظهارداشت : حدود 250 میلیون تومان اعتبار برای فعالیت های فرهنگی و هنری به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی وزارتخانه اختصاص یافته است.

وی، تجهیز شش مجمع فرهنگی و هنری در رحیم آباد ، املش ، خشکبیجار، شفت ، گوراب زرمیخ و لشت نشاء را از دیگر مصوبات سفر دانست و افزود: قبل از سفرریاست جمهوری طبق مصوبه ای که درنهاد ریاست جمهوری انجام گرفت ، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی این مجتمع ها را تجهیز کرد.

حجت الاسلام پورعیسی بیان داشت: برای تجهیزاین شش مجتمع افزون بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبارهزینه شده است.

وی، اختصاص 500 میلیون تومان اعتباراز طریق وزارت نفت برای تجهیز و تکمیل از دو مجتمع فرهنگی و هنری لاهیجان و آستارا را از دیگر مصوبات این سفر دانست.

مدیرکل ارشاد گیلان ادامه داد: ساخت موزههای هنری درسراسر استان از دیگر مصوبات سفراستانی اخیررئیس جمهور است که برای بررسی به کارگروه ماده 32 ارجاع داده شد.

کد مطلب 768888

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