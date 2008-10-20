مدالهای تفنگ و طپانچه آزاد به تیراندازان ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات امروز و در رشته طپانچه آزاد 50 متر مردان تیراندازان شش کشور در سالن اختصاصی آزادی به رقابت پرداختند که درنهایت فرهاد حسنوند با 543 امتیاز به مدال طلا رسید. محسن نصر از اصفهان با 540 امتیاز دوم و یاسر خلیل نژاد با 539 امتیاز به نشان برنز دست یافت.

در بخش تیمی این رشته تیم ایران الف با 1622 امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیم بحرین با 1562 امتیاز دوم و اردن با 1482 امتیاز سوم شد.

در دیگر رشته برگزار شده امروز تیراندازان زن در رشته تفنگ بادی در مرکز تربیت معلم نسیبه تهران به رقابت پرداختند که در نهایت تیراندازی از کویت نشان طلا را از آن خود کرد. الهه احمدی و محجوب جلالی هر دو از ایران دوم و سوم شدند. در بخش تیمی نیز ایران الف، قطر و بحرین به ترتیب اول تا سوم شدند.

اولین دوره رقابتهای تیراندازی بین المللی "جام دوستی" از روز گذشته با حضور 200 تیرانداز از شش کشور آسیایی منطقه خاورمیانه در تهران آغاز و تا پایان هفته پیگیری می شود.