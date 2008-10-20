268 مقاله به کنگره طب فیزیگی و توانبخشی ایران ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ساعد رحیمی نژاد ظهر امروز در نشستی خبری افزود: پس از انجام بررسی های لازم حدود 180مقاله برای ارائه به صورت سخنرانی و پوستر انتخاب شد.

وی متذکر شد: در کنگره مذکور برای اولین بار 12مقاله توسط پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان برای جانبازان قطع اندامی دو طرفه ارائه خواهد شد.

دبیر اجرایی کنگره طب فیزیکی و توانبخشی والکترودیاگتوز ایران با اشاره به موضوعات این کنگره نیز اظهار داشت: کنگره مذکور در موضوعاتی نظیر قلب و ریه، تازه های درمان درد و طب ورزشی، ارتوپدی، الکترودیاگتوز، بیماریهای عضلانی و اسکلتی، اعصاب محیطی و مرکزی و تازه های توانبخشی و معلولیتها با حضور بیش از 200متخصص داخلی و خارجی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این کنگره جدیدترین روشهای درد مزمن و حاد توسط اساتید دانشگاه های آمریکا و هنگ کنگ بررسی می شود، افزود: در جریان برگزاری این کنگره کارگاه های آموزشی طب سوزنی، روشهای درمان درد در مطب، روش جدید نوار مغز وعضله، تزریق بوتکس، توانبخشی قلب و... نیز برپا خواهد شد.

رحیمی نژاد عنوان کرد: در حاشیه برگزاری این کنگره همچنین نمایشگاه تجهیزات پزشکی با حضور هشت شرکت داخلی و خارجی نیز پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، کنگره طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگتوز ایران مقارن اول تا سوم آبان ماه امسال در شیراز برگزار می شود.