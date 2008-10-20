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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۳

استاندار مازندران:

عدم حضور متصدی باعث افزایش تخلفات خبازیهای مازندران است

ساری - خبرگزاری مهر: سید محمد کریمی گفت: متاسفانه عدم حضور متصدی بیشترین عامل افزایش تخلف در واحدهای خبازی در استان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران عصر دوشنبه در حاشیه بازدید سرزده از چند نانوایی شهرستان ساری در جمع خبرنگاران با تاکید بر بازرسی مستمر از خبازی ها توسط بازرسان فرمانداریهای استان گفت: طی ۱۲۱۴ بازرسی به عمل آمده یک هفته گذشته در سطح استان، تعداد ۲۰۳ واحد متخلف شناسایی شده و تعداد ۱۷۸ واحد خبازی نیز مورد ارشاد و تشویق قرار گرفتند.

کریمی در خصوص تخلفات خبازی ها گفت: تخلفات واحدهای خبازی در زمینه های عدم حضور متصدی، عدم مرغوبیت نان ، عدم رعایت بهداشت، کم فروشی و گرانفروشی، کسری چانه، تعطیلی خودسرانه، اضافه نمودن کنجد ، عدم نصب تابلو و فروش آرد است.

وی عدم حضور متصدی را بیشترین تخلف واحدهای نانوایی بیان کرد.

به گفته کریمی، بر  اساس گزارش کمیسیون تعزیرات آرد و نان استان تخلفات واحدهای نانوایی ها به ترتیب میزان تخلف، عدم حضور متصدی ۸۵ مورد، عدم مرغوبیت نان ۳۹ مورد، عدم رعایت بهداشت ۳۷ مورد، کم فروشی و گرانفروشی ۲۹ مورد، کسری چانه ۲۲ مورد، تعطیلی خودسرانه ۱۳ مورد، اضافه نمودن کنجد ۱۲ مورد، عدم نصب تابلو ۴ مورد و فروش آرد ۳ مورد  بوده است.

کد مطلب 768894

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