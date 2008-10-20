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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۸

در قاهره انجام شد ؛

رایزنی جنبلاط با مبارک درباره اوضاع لبنان

رایزنی جنبلاط با مبارک درباره اوضاع لبنان

رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان و یکی از سران جریان غربگرای 14 مارس امروز در قاهره با رئیس جمهوری مصر دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مصری خاورمیانه (الشرق الاوسط)، دیدار ولید جنبلاط با حسنی مبارک در کاخ ریاست جمهوری مصر انجام شد و طی آن طرفین درباره آخرین اوضاع سیاسی و امنیتی لبنان بحث و تبادل نظر کردند.

در این دیدار که احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر حضور داشت، جنبلاط و مبارک درباره اوضاع لبنان و تلاشهای مصر برای برقراری ثبات و حمایت از تلاشهای بازسازی این کشور گفتگو کردند.

پیش از این نیز، سمیر جعجع یکی دیگر از سران جریان 14 مارس لبنان و رئیس حزب نیروهای لبنانی (فالانژیستهای سابق) با سفر به مصر با مقامهای بلندپایه این کشور دیدار کرده بود.
کد مطلب 768895

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