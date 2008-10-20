حزب الله بازیگر اصلی تحولات لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، عمرو موسی در گفتگو با روزنامه النهار لبنان درباره سفر شخصیتهای سیاسی لبنان از جمله سمیر جعجع و ولید جنبلاط از سران جریان غربگرای 14 مارس به مصر و احتمال سفر هیئتی از حزب الله به این کشور با مهم خواندن جایگاه این جنبش در لبنان گفت : من دبیرکل اتحادیه عرب هستم و سخنگوی مصر نیستم، اما چرا نباید هیئتی از حزب الله به مصر سفر نکند، همانگونه که مصر با جعجع و جنبلاط دیدار می کند، حزب الله را نیز به حضور می پذیرد، زیرا این جنبش بازیگر اساسی در لبنان است.



موسی درباره گفتگوهای داخلی در لبنان اظهار داشت : این گفتگوها اهمیت دارد و مهم این است که لبنانی ها با یکدیگر گفتگو کنند که این بخشی از توافقنامه های بیروت و دوحه و بخشی از طرح عربی است؛ مسئولیت برعهده رهبران لبنانی است و باید ببینیم که آیا ضرورت دخالت (اعراب در لبنان) وجود دارد و امیدواریم که نیازی به این دخالت نباشد.



ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه امروز در قاهره با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کرد.