حزب الله بازیگر اصلی تحولات لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، عمرو موسی در گفتگو با روزنامه النهار لبنان درباره سفر شخصیتهای سیاسی لبنان از جمله سمیر جعجع و ولید جنبلاط از سران جریان غربگرای 14 مارس به مصر و احتمال سفر هیئتی از حزب الله به این کشور با مهم خواندن جایگاه این جنبش در لبنان گفت : من دبیرکل اتحادیه عرب هستم و سخنگوی مصر نیستم، اما چرا نباید هیئتی از حزب الله به مصر سفر نکند، همانگونه که مصر با جعجع و جنبلاط دیدار می کند، حزب الله را نیز به حضور می پذیرد، زیرا این جنبش بازیگر اساسی در لبنان است.
موسی درباره گفتگوهای داخلی در لبنان اظهار داشت : این گفتگوها اهمیت دارد و مهم این است که لبنانی ها با یکدیگر گفتگو کنند که این بخشی از توافقنامه های بیروت و دوحه و بخشی از طرح عربی است؛ مسئولیت برعهده رهبران لبنانی است و باید ببینیم که آیا ضرورت دخالت (اعراب در لبنان) وجود دارد و امیدواریم که نیازی به این دخالت نباشد.
ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه امروز در قاهره با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کرد.
دبیرکل اتحادیه عرب با استقبال از سفر شخصیتهای سیاسی وابسته به جریان غربگرای 14 مارس به مصر، سفر مقامهای حزب الله به قاهره را با توجه به اینکه این جنبش از بازیگران اصلی در صحنه لبنان است، با اهمیت دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، عمرو موسی در گفتگو با روزنامه النهار لبنان درباره سفر شخصیتهای سیاسی لبنان از جمله سمیر جعجع و ولید جنبلاط از سران جریان غربگرای 14 مارس به مصر و احتمال سفر هیئتی از حزب الله به این کشور با مهم خواندن جایگاه این جنبش در لبنان گفت : من دبیرکل اتحادیه عرب هستم و سخنگوی مصر نیستم، اما چرا نباید هیئتی از حزب الله به مصر سفر نکند، همانگونه که مصر با جعجع و جنبلاط دیدار می کند، حزب الله را نیز به حضور می پذیرد، زیرا این جنبش بازیگر اساسی در لبنان است.
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