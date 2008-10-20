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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۵۸

60 هزار عنوان در نمایشگاه کتابهای تخصصی عرضه می شود

دبیر ستاد ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتابهای کاربردی و دانشگاهی گفت:‌ با توجه به آمار و پیش‌بینی‌های اولیه امسال حدود 60 هزار عنوان کتاب خارجی به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، عربی، آلمانی و ایتالیایی در این نمایشگاه عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عمران‌لو،‌ در گفتگو با ستاد خبری این نمایشگاه با اعلام این خبر افزود: ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتابهای کاربردی و دانشگاهی فرصت مناسبی برای تهیه جدیدترین کتابهای دانشگاهی در حوزه‌های مختلف علوم پایه، علوم پزشکی و علوم تجربی است.

وی با بیان اینکه محدودیتی در موضوع کتابها وجود ندارد ادامه داد: کتابهای نمایشگاه در موضوعات علوم پزشکی، مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و زیر مجموعه‌های آنها ارایه می‌شوند.

 در نمایشگاه پنجم 50 هزار عنوان کتاب از 700 ناشر مختلف عرضه شده بود.

ششمین نمایشگاه بین المللی کتابهای کاربردی و دانشگاهی 19 تا 23 آبان در محل مرکز آفرینشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

کد مطلب 768911

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