به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد اولین فیلم بلند آذربایجانی داستان یک شب از زندگی سه دختر به نام‌های ستاره، هنگامه و منیژه است و در آن ستاره پسیانی، هنگامه قاضیانی، سعیده امیرساعی، رضا قاضیانی و حسین سلیمانی بازی کرده‌اند.

جایزه بزرگ بخش مسابقه 2-1 جشنواره ورشو که به فیلم‌های اول و دوم اختصاص دارد از آن فیلم دانمارکی "جمال با صلح برو" به کارگردانی عمر شرقاوی شد. هیئت داوران در این بخش از فیلم "موسیقی" ساخته نورای نووتا تقدیر کرد.

در بخش اصلی جشنواره ورشو فیلم "روز یوری" تولید مشترک روسیه و آلمان جایزه بزرگ جشنواره را دریافت کرد. این فیلم درباره یک خواننده اپرا خودخواه است که پسرش در سفری به شهر زادگاه او ناپدید می‌شود.

"روز یوری" کریل سربرنیکف اولین بار در جشنواره لوکارنو پخش شد و جایزه هیئت داوران کلیسای جهانی را برد. جایزه ویژه داوران این بخش ورشو به "دنیا بزرگ است و رستگاری گوشه‌ای کمین کرده" استفن کوماندارف رسید.

"اشک‌ها برای حراج" یوروس استویانوویچ جایزه بخش مسابقه روح آزاد را برد و جایزه ویژه داوران این بخش را "تونی مانرو" پابلو لارین دریافت کرد. مستند آمریکایی "هوی متال در بغداد" ساخته ادی مورتی و سروش آلوی جایزه بهترین مستند را گرفت.

فیلم مجارستانی "بازجو" نیز برنده جایزه فیپرشی شد. بیست و چهارمین جشنواره فیلم ورشو 10 تا 19 اکتبر (18 تا 28) در لهستان برگزار شد.