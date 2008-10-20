تئاتر فجر بدون حامی مالی/ بودجه جشنواره بیست و هفتم افزایش نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مسافرآستانه عصر امروز دوشنبه 29 مهرماه در دیدار با اصحاب رسانه در دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر درباره تأخیر در معرفی دبیر جشنواره بیست و هفتم گفت: معرفی دبیر جشنواره با تأخیر همراه بود و اگر بیش از این طول میکشید به تئاتر کشور لطمه وارد میکرد. از این رو بعد از پیشنهاد به من به رغم خواسته درونی آن را پذیرفتم.
وی ادامه داد: زمان مفید کار خود را از دست داده بودیم و تمام وقتمان را صرف آماده کردن فراخوان کردیم. بعد از یکماه فراخوان منتشر و بسیاری از عیوب آشکار دوره گذشته در آن برطرف شد. البته دوره بیست و ششم جشنواره تجربهای بود که باعث شد ما به این شناخت برسیم.
دبیر جشنواره تئاتر فجر درباره وضعیت نگرش اقتصادی به بولتن جشنوارهها گفت: متأسفانه نگاه اقتصادی تنها در مورد بولتن صدق نمیکند، بلکه در عرصه تولید اثر نیز دیده میشود. به نظر من این یک آفت فرهنگی است و باید جریانی در مسئولیتپذیری فرهنگی ایجاد شود. ما قصد داریم در جشنواره بیست و هفتم بخشهای نظارتی برای تولید بولتن و کاتالوگ داشته باشیم.
مسافرآستانه خاطرنشان کرد: میزان بودجه جشنواره بیست و هفتم به اندازه دوره گذشته جشنواره است و افزایش پیدا نکرده و حتی در این دوره حامی مالی نیز برای حمایت از برگزاری جشنواره نداریم. باید جریانی در تئاتر ایجاد شود تا شاهد جذب حامی برای تولید تئاتر و برگزاری جشنوارهها باشیم.
این کارگردان تئاتر افزود: نگاه به تئاتر باید عوض و منزه بودن تئاتر در باور همه گنجانده شود. در این صورت است میتوان شاهد حضور حامیان مالی در عرصه تئاتر بود، زیرا سرمایهگذاری در تئاتر شامل سود فرهنگی برای سازمانها و نهادهای مختلف نیز هست.
وی درباره گرایش جشنواره تئاتر فجر به موضوعهای سیاسی در مراسم افتتاحیه و برپایی آن گفت: جشنواره تئاتر فجر سیاسی است و به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار میشود. بهرهگیری از نگاه سیاسی فرهنگی نیز میتواند امتیازی برای تئاتر و جشنواره تئاتر فجر محسوب شود. البته نباید در برگزاری جشنواره تئاتر فجر گرایش سیاسی داشته باشیم.
مسافر درباره حضور آثار باکیفیت خارجی در جشنواره تئاتر فجر یادآور شد: از هر 20 ارتباطی که با گروههای خارجی برقرار میشود تنها یک اثر مایل به حضور در جشنواره است. خیلی از گروهها به دلایل سیاسی و اخلاقی در جشنواره شرکت نمیکنند. اما هدف ما این است که تا حد امکان از حضور آثار خارجی در جشنواره بهرهمند شویم.
وی در بخش دیگر سخنان خود درباره رایزنی با مدیران و مسئولان صدا و سیما گفت: چندی پیش جلسهای با آقای گیلآبادی مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو داشتیم. درصدد هستیم جلسهای نیز با آقای ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما درباره همکاری با جشنواره تئاتر فجر داشته باشیم.
دبیر بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر در پایان این نشست از برگزاری نشست مطبوعاتی جشنواره بیست و هفتم بعد از برگزاری ششمین دوره جشنواره تئاتر رضوی خبر داد.
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