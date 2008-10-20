به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره باران به همت دفتر برنامهریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در رشتههای طراحی، نقاشی، عکس، نرمافزار فرهنگی هنری، فیلم کوتاه، نماهنگ، فیلم داستانی، برنامه رادیویی، نمایشنامه، شعر، اذان و موسیقی با محور نماز و نیایش در سطح بینالمللی برگزار میشود.
دانشجویان و استادان دانشگاههای ایران، دانشجویان خارجی در ایران، هنرجویان آموزشگاههای هنری، دانشجویان و هنرجویان ایرانی دانشگاههای خارجی و هنرمندان اروپایی و آسیایی میتوانند با ارسال آثار خود در این جشنواره شرکت کنند.
آخرین مهلت ارسال آثار بخش داخلی 17 آبان و بخش خارجی پایان آذرماه است و آثار هنری راهیافته به بخش نمایشگاهی 16 آذرماه در فرهنگسرای بهمن به نمایش گذاشته خواهد شد. حج عمره، سفر سوریه و مشهد و... از جمله جوایز برگزیدگان خواهد بود.
علاقمندان برای شرکت در جشنواره هنری باران آثار خود را تهران، شهرک قدس، میدان صنعت،خیابان خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، ساختمان وزارت علوم، دفتر مطالعات فرهنگی، گروه تولیدات هنری ارسال کنند.
شماره تلفن 82233233 ـ 021 برای ارائه اطلاعات بیشتر به دانشجویان علاقمند شرکت در نخستین جشنواره هنری باران در نظر گرفته شده است.
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