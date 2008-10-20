ایران آماده مشارکت راهبردی در آفریقا است

به گزارش خبرنگارمهر، منوچهر متکی عصر امروز در دیدار دنگ الور همتای سودانی خود در تهران با بیان اینکه بخشی از مشکلات قاره آفریقا ناشی از مداخله های بیگانگان است اظهار امیدواری کرد که بحران جاری در منطقه "دارفور" نیز مانند بحران منطقه جنوب سودان حل و فصل شود.

وزیر امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی درباره موضع کشورمان درباره‌ صدور حکم جلب برای رئیس‌جمهور سودان گفت: موضع ایران در قبال اقدام ICC با همه کشورهای اسلامی در قالب سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غیر متعهدها همگام است و این برخورد از نظر ما قابل دفاع نیست.

متکی افزود : در حوزه‌ حقوقی و بین‌الملل در نیویورک در جلسه‌ای که با حضور دبیرکل اتحادیه عرب، دبیرکل اتحادیه آفریقا و دبیرکل کنفرانس اسلامی و من به عنوان نماینده‌ جلسه جنبش غیر تعهد تهران حضور داشتم این مسئله مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات سیاسی که باید صورت گیرد فهرست شد.

وی از بررسی مناسبات دوجانبه تهران و خارطوم در مذاکرات خود با دنگ الور خبرداد و با تاکید بر اینکه ایران و سودان ظرفیت بالایی برای همکاری در زمینه انرژی و کشاورزی دارند خاطرنشان کرد : منابع فراوان طبیعی در سودان نیز فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران و شرکتهای ایرانی است.



وزیر امور خارجه، اخبار مربوط به طرح تاسیس دفتر شورای ایرانی ـ آمریکایی و دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران را بحثهایی رسانه‌ای توصیف کرد.



وزیر امورخارجه سودان نیز در این دیدار با بیان اینکه ایران دوست کشور سودان است و به آن کشور مساعدت‌های فراوانی کرده هدف از سفر خود به تهران را درجریان گذاشتن مقامات ایرانی نسبت به تحولات سودان و دعوت از ایران برای محوری قرار دادن سودان در طرح مشارکت راهبردی در آفریقا و قدردانی از کمک‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد.



دنگ الورهمچنین با اعلام حمایت دولت سودان از برنامه هسته‌ای ایران گفت: در سفر به تهران حامل پیام "عمر البشیر" رئیس‌ جمهوری سودان برای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران است.



وی همچنین ازموضع جمهوری اسلامی ایران در محکومیت حکم دادگاه بین‌المللی برای جلب رئیس‌ جمهوری سودان تشکر کرد.