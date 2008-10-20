سفر لاریجانی به عمان هنوز لغو نشده است

این مقام مسوول در سفارت ایران در عمان که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد اظهار داشت: تا این لحظه زمان سفر دکتر لاریجانی به عمان مبهم قطعی نبوده اما تلاش مسوولان سفارت بر این است که سفر لغو نشود و حتما طبق برنامه از پیش اعلام شده انجام شود.

وی تاکید کرد : در تلاش هستیم ظرف ساعات پایانی امروز و حتی تا صبح سه شنبه مقدمات انجام سفر لاریجانی به عمان را فراهم کنیم تا در این زمینه مشکلی وجود نداشته باشد.

این مقام مسئول در عین حال از احتمال تعویق زمان این سفر خبر داد.

رئیس مجلس کشورمان قرار بود بعد از سفر به منامه پایتخت بحرین که از فردا به مدت 2 روز انجام خواهد شد برای سفری یک روزه عازم عمان شود اما به دلایلی نامشخص این سفر تا کنون قطعی نشده است .