3 وزیر پیشنهادی کرزای از مجلس افغانستان رای اعتماد گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مجلس ملی افغانستان روز دوشنبه به حنیف اتمر برای پست وزارت کشور، محمد فاروق وردک برای پست وزارت آموزش و پرورش و همچنین محمد آصف رحیمی برای پست وزارت کشاورزی رای اعتماد داد.

حنیف اتمر در این راستا اعلام کرده که قصد دارد برای از بین بردن فساد در وزارت کشور سخت تلاش کند.

براساس قانون، مجلس ملی افغانستان باید به تمامی وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری رای اعتماد دهد.

این درحالی است که دو وزیر پیشنهادی دیگر کرزای برای وزارتخانه های مهاجرت و امور پارلمانی هنوز رای اعتماد نگرفته اند.

به پایان دوره ریاست جمهوری کرزای حدود یکسال دیگر باقی مانده است.