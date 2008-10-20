دور جدید روابط دوستانه و عمیق ایران و سودان آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دینگ الور وزیر امور خارجه سودان که برای دیداری دو روزه از جمهوری اسلامی ایران در تهران به سر می‌برد، عصر امروز با منوچهر متکی، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

متکی در این دیدار با اشاره به موقعیت استراتژیک سودان در آفریقا گفت: اولویت همکاری با کشورهای آفریقایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه سودان را به عنوان یکی از پهناورترین کشورهای این قاره، با منابع غنی، برجسته‌تر می‌نماید.

وزیر امور خارجه افزود:‌ ضرورت تداوم مشورت‌ها در قالب رایزنی‌ها و رفت‌وآمد مقامات دو کشور طی دو سال گذشته که شامل دیدار روسای جمهور دو کشور از خارطوم و تهران بوده است، دور جدیدی از روابط عمیق و دوستانه را ایجاد کرد.

متکی حرکت دادستان بین‌المللی علیه رئیس جمهور سودان را غیرقابل دفاع خواند و اظهار داشت: دفتر ICC چشمش را بر جنایات فراوانی که در نقاط مختلف جهان از جمله هولوکاست پی در پی علیه مردم فلسطین توسط صهیونیست‌ها و یا کشتار صدها هزار نفر مردم بی‌گناه در عراق و افغانستان می‌بندد، لذا اقدام آنها زیر سوال می‌رود و موضع ما حمایت از سودان است که در اجلاس جنبش عدم تعهد و کنفرانس اسلامی هم اعلام شد.

وزیر امور خارجه سودان نیز روابط دو کشور را عمیق، تاریخی و همه جانبه خواند و گفت: ما در حوزه‌های زیادی با ایران همکاری داریم و خواهان گسترش روابط و توجه ایران به سودان در طرح استراتژیک همکاری با آفریقا هستیم.

وی از شرکت‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف دعوت کرد و اظهار داشت: آفریقا تنها قاره‌ای است که منابع بالقوه فراوانی دارد و ایران به عنوان یک کشور دوست با موقعیت خوبی که در آفریقا دارد، باید در این زمینه فعال باشد.

وزیر امور خارجه سودان حمایت از ایران را در استفاده از انرژی هسته‌ای، جزو مواضع شفاف و واضح سودان خواند و بر آن تاکید کرد.

وی به مذاکرات دولت سودان با مخالفان، در خصوص موضوع دارفور اشاره و تصریح کرد: امیدواریم که این گفتگوها به نتیجه رسیده و مشکل دارفور هم مرتفع شود.

الور گفت : دولت سودان مصمم به حل مشکلات است.