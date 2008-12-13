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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۱

مسلمی نائینی به مهر خبر داد:

ارائه وصیت نامه ها و دست نوشته های شهدای دانشجو در مصلای تهران

ارائه وصیت نامه ها و دست نوشته های شهدای دانشجو در مصلای تهران

قائم مقام معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه وصیت نامه ها و دست نوشته های شهدای دانشجو در مصلای تهران از اول تا 5 دی ماه خبر داد.

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: غرفه ویژه یادمان شهدا در نمایشگاه جامع دستاوردهای 30 ساله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برپا می شود و وصیت نامه ها، دست نوشته ها و عکسها و آثاری که از شهدای دانشجو به جای مانده است در این غرفه ویژه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

وی افزود: بازدیدکنندگان بخصوص دانشجویانی که از این نمایشگاه بازدید می کنند باید بدانند که چه صحنه ها و وضعیتی داشته ایم و دانشجویان پیشین چقدر و چگونه در انقلاب، در جنگ و در بازسازی ایران به کشور خدمت کردند. بسیاری از دانشجویان برجسته  خون خود را اهدا کردند تا کشوری مستقل و آزاد داشته باشیم. اکنون دانشجویان کشور باید بدانند که رسالت حفظ این میراث را دارند.

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین از برپایی غرفه ویژه دانشجویان غیر ایرانی در نمایشگاه جامع دستاوردهای 30 ساله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد و گفت: اهمیت تحصیل دانشجویان غیر ایرانی در کشور و افزایش تعداد این دانشجویان باید برای ملت و دانشگاهیان تبئین شود. این موضوع آن طور که باید و شاید نهادینه نشده و مورد استقبال قرار نگرفته است.

مسلمی نائینی افزود: در غرفه ویژه دانشجویان غیر ایرانی، محصولات این دانشجویان اعم از پایان نامه ها، فعالیتهای علمی و فرهنگی و بخشی از آن  که در جشنواره بزرگ فرهنگ ملل به نمایش گذاشته شد در معرض دید بازدیدگنندگان قرار می گیرد.

کد مطلب 769043

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