اولویت واحد موسیقی مرکز کرمانشاه کشف استعدادهای جدید است

عبدالرضا آرمانده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به این موضوع که کرمانشاه مهد موسیقی است و اساتید برجسته ای از این خطه برخواستند و از طرفی حضور موسیقی کرمانشاه در عرصه های مختلف همیشه با موفقیت همراه بوده، لذا نیاز است به جهت تداوم این روند نسبت به استعداد یابی وپرورش آنها هر آن چه که در توان داریم انجام دهیم.

وی با اشاره به دستاوردهای موسیقی کرمانشاه در جشنواره مراکز استان ها که چندی پیش برگزار شد گفت: در این جشنواره ثابت شد که کرمانشاه در بخش موسیقی مقامی وسنتی حرف اول را در کشور می زند، بنابراین جهت تقویت آن لازم است در این بخش سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد.

آرمانده در خصوص برنامه های واحد موسیقی صدا وسیمای مرکز کرمانشاه در زمینه استعدادیابی گفت: در راستای استعداد یابی در بخش های مختلف موسیقی، صدا وسیمای مرکز کرمانشاه تلاش های فراوانی انجام داده که برگزاری جشنواره شعر و موسیقی کرمانشاه از آن جمله است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره توسط واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز کرمانشاه گفت: هدف از برگزاری این جشنواره جذب نیروهای جوان و هنرمند بخش شعر و موسیقی استان، گرایش به سوی کارهای محلی و مقامی و استفاده از آثار آنان در مرکز صدا و سیمای استان کرمانشاه بود.

آرمانده با بیان اینکه ازسوی هنرمندان کرمانشاهی استقال خوبی از این جشنواره صورت گرفت: استقبال از این جشنواره به حدی بود که در مدت زمان کوتاه بعد از فراخوان 481 اثر در بخش شعر و موسیقی به دبیرخانه این جشنواره ارسال گردید.

وی افزود: از این تعداد اثر ارسال شده به دبیرخانه جشنواره شعر و موسیقی کرمانشاه 150 اثر به مرحله داوری راه یافتند که در نهایت 26 اثر حائز رتبه شدند.

مدیر واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز کرمانشاه تصریح کرد: آثار برگزیده این جشنواره شامل دو کار در بخش کودک و نوجوان، یک کار سنتی، یک کار پاپ در خصوص موضوع اعتیاد و مابقی آثار نیز در قالب کارهای محلی و مقامی بود.

آرمانده در ادامه با تشریح دستاوردهای مختلف این جشنواره گفت: کشف استعداد های جدید و قابل تحسین بویژه در بخش موسیقی کودک ومقامی وبخصوص در بخش شعر آن چنان جالب توجه بود که به جرات می توان گفت آینده ای روشن و پر افتخار در انتظار موسیقی وشعر کرمانشاه است.

وی با تشریح برنامه های در دست اقدام این واحد گفت: توجه به بخش موسیقی کودک ونوجوان با توجه به استعداد های خوب وقابل تحسین در کرمانشاه،گسترش برنامه های ارکستر سمفونیک واحد موسیقی کرمانشاه، تاکید برتولید وپخش موسیقی مقامی وسنتی کرمانشاه در برنامه های مختلف این مرکز و توجه بیشتربه شعرا وترانه سرایان این خطه با در نظر گرفتن این موضوع که در این بخش این استان بسیار غنی می باشد.

مدیر واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز کرمانشاه خاطر نشان کرد: انتظار می رود با توجه به برنامه های این واحد وبا عنایت به این مضوع که کرمانشاه مهد موسیقی سنتی ومقامی کشور است بتوانیم در جهت غنی تر سازی موسیقی این خطه گام برداشته و خدمت در خور شأنی به اهالی شعر وموسیقی این استان هنر پرور نماییم.